Первый сезон "Холостяка" вышел на телеэкранах около 15 лет назад. Его главным героем стал Максим Чмерковский. Победительницей проекта стала Александра Шульгина, пишет 24 Канал.

Именно Саша Шульгина смогла завоевать сердце "Холостяка" и получить желанное кольцо. Однако уже вне камер паре не удалось построить отношения.

Я не говорю, что он плохой или я. Просто не сошлись, так бывает. Может из-за того, что я постоянно сидела дома, а Макс был уставший... у нас начался какой-то разлад. Я поняла, что он не готов к тем отношениям, и я была не готова к Америке,

– вспоминала Александра.

Впоследствии победительница проекта переживала непростой период в жизни, поэтому исчезла из информационного пространства. Однако заинтересовалась фитнесом, нутрициологией и начала развиваться как специалист в этих сферах. В 2018 году она решила эмигрировать в США.

Как выглядит Саша Шульгина сейчас и где она находится?

Александра продолжает жить в США. Она ведет инстаграм-блог, выступает на различных мероприятиях как женский спикер и коуч. Проводит и записывает медитации на русском, украинском и английском языках. написала две книги для женщин и создала ряд образовательных продуктов.

Как сейчас выглядит Александра Шульгина / Фото из инстаграма Саши Шульгиной

Саша находится в гражданском браке. Своего избранника, который из Латинской Америки, она называет "Суперменом". Пара воспитывает двоих детей – у них родились дочери. Интересно, что в Штатах она жила по соседству с Максимом Чмерковским.



Александра Шульгина с семьей / Фото из инстаграма блогера

В начале 2025 года Александра Шульгина с семьей переживала сложное время, ведь Калифорнию всколыхнули масштабные пожары. Ее дом уцелел, однако девушка признавалась, что имела наготове "тревожный чемоданчик" и в какой-то степени поняла украинцев.

Поэтому победительница "Холостяка" и ее муж решили переехать из Соединенных Штатов. Пара планирует кардинальные изменения на следующий год.

"Есть обстоятельства, которые нас еще здесь держат. Он здесь зарабатывает деньги, а я еще не получила паспорт. Потом мы переедем. Сейчас мы решаем, где будем покупать землю. Это не будет Европа, потому что это опасно. Смотрим в сторону Латинской Америки и Коста-Рики", – рассказывала Александра в одном из последних интервью.

