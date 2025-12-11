Перший сезон "Холостяка" вийшов на телеекранах близько 15 років тому. Його головним героєм став Максим Чмерковський. Переможницею проєкту стала Олександра Шульгіна, пише 24 Канал.

Саме Саша Шульгіна змогла завоювати серце "Холостяка" та отримати омріяну обручку. Однак уже поза камерами парі не вдалося побудувати стосунки.

Я не кажу, що він поганий або я. Просто не зійшлися, так буває. Може через те, що я постійно сиділа вдома, а Макс був стомлений… у нас почався якийсь розлад. Я зрозуміла, що він не готовий до тих стосунків, і я була не готова до Америки,

– пригадувала Олександра.

Згодом переможниця проєкту переживала непростий період у житті, тому зникла з інформаційного простору. Однак зацікавилась фітнесом, нутриціологією й почала розвиватися як спеціалістка у цих сферах. У 2018 році вона вирішила емігрувати до США.

Який вигляд має Саша Шульгіна зараз і де вона перебуває?

Олександра продовжує жити у США. Вона веде інстаграм-блог, виступає на різноманітних заходах як жіноча спікерка та коуч. Проводить та записує медитації російською, українською та англійською мовами. написала дві книжки для жінок та створила низку освітніх продуктів.

Який вигляд зараз має Олександра Шульгіна / Фото з інстаграму Саші Шульгіної

Саша перебуває у цивільному шлюбі. Свого обранця, який з Латинської Америки, вона називає "Суперменом". Пара виховує двох дітей – у них народилися донечки. Цікаво, що у Штатах вона жила по сусідству з Максимом Чмерковським.



Олександра Шульгіна з сім'єю / Фото з інстаграму блогерки

На початку 2025 року Олександра Шульгіна з сім'єю переживала складний час, адже Каліфорнію сколихнули масштабні пожежі. Її дім уцілів, однак дівчина зізнавалась, що мала напоготові "тривожну валізку" та якоюсь мірою зрозуміла українців.

Через це переможниця "Холостяка" та її чоловік вирішили переїхати зі Сполучених Штатів. Пара планує кардинальні зміни на наступний рік.

"Є обставини, які нас ще тут тримають. Він тут заробляє гроші, а я ще не отримала паспорт. Потім ми переїдемо. Зараз ми вирішуємо, де купуватимемо землю. Це не буде Європа, бо небезпечно. Дивимось у бік Латинської Америки та Коста-Рики", – розповідала Олександра в одному з останніх інтерв'ю.

