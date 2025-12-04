Ба більше, ексучасниця проєкту відкрито заявила про конфлікт із незмінним ведучим "Холостяка" – Григорієм Решетником, передає 24 Канал із посиланням на ютуб-канал NABARI.
За словами Шамії, Григорій неодноразово жартував над нею у соцмережі Threads. Така поведінка ведучого стала причиною того, що вони посварились.
Ба більше "Міс Україна 2023" заявила, що Решетник її ненавидить.
Григорій мене ненавидить. Мені він подобається як людина, у нього класно побудована модель родини. Але він шуткує з мене в Threads. Він хайпує, але у всього є межі. Коли це два-три рази – добре, але коли чотири-п'ять, то можна зупинитися. Це був відкритий булінг,
– розповіла ексучасниця "Холостяка".
Дівчина каже, що навіть написала шоумену, що час зупинитись, а той відповів наступне: "Це ви повинні зупинитися піаритися на проєкті!".
Софія Шамія / Фото з інстаграму "Холостяка"
Та і на цьому Софія не зупинилась. Виявилось, що вона зателефонувала до ведучого й запропонувала свою кандидатуру на роль наступного сезону "Холостячки". Вона аргументувала тим, що зараз її ім'я часто з'являється у заголовках ЗМІ, тому це можна використати.
Решетник відповів, щоб дівчина звернулась до піар-відділу телеканалу. Шамія розповіла, що розмова виявилась спокійною та привітною.
Раніше в Threads "Міс Україна 2023" обурилася через те, як її показали в шоу, стверджуючи, що монтажери створили враження, ніби вона наївна дівчинка. Шамія також зазначила, що в шоу приділяли занадто багато уваги її титулу.
Скандали з Софією Шамією
- У третьому випуску шоу дівчина ухвалила добровільне рішення піти з "Холостяка", навіть не поспілкувавшись з Тарасом Цимбалюком.
- Це сталось через те, що одна з учасниць заявила, що Софія була коханкою. Нібито модель зустрічалась з чоловіком, який мав вагітну обраницю.
- Після того, як випуск вийшов в ефір, Шамія виставила інстаграм-сторіс: "Зустрінемось в суді". Водночас подробиць не повідомляла, лише сказала, що це не позов на СТБ.
- Пізніше "Міс Україна" заявила, що справжньою причиною її відходу із шоу став систематичний булінг з боку кількох учасниць, значна частина якого не потрапила в ефір через монтаж. Також наголосила, що "винні в поширенні неправдивих відомостей щодо неї обов'язково понесуть передбачену законом відповідальність".