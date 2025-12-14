Під час концерту була майже годинна пауза, адже заглючила техніка. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал "що ти знаєш про Бобула?".

Макс Барських виконав пісні з нового альбому "Місто дощів", а далі все пішло не за планом. Глядачі у залі чекали 25 хвилин у темноті, а потім Алан Бадоєв перепросив і запевнив, що через 10 хвилин усе владнають. Та зрештою відвідувачі чекали ще пів години. Згодом артист таки вийшов на сцену і почав жартувати.

Насправді мені потрібно було поїхати додому поставити прання, тому що в мене поки світло є. Пробачте, що трохи часу зайняло. Сподіваюсь, ви тут не скучили? Був час нажертись чи ні? Мені хотілося, щоб ви просто п'яненькі були,

– сказав Барських і продовжив виступ.

Зазначається, що після майже годинної паузи Барських "добре тримався": говорив із залом між піснями, жартував і декілька разів перепросив.

