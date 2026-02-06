Где сейчас и чем занимается Антон Савлепов из Quest Pistols, который работал с предателем Бардашем

Антон Савлепов – танцовщик, певец и фронтмен Quest Pistols, чья карьера включает громкие хиты, телешоу и несколько музыкальных проектов.

Как он попал в шоу-бизнес, что происходило в его личной жизни и чем артист занимается сейчас – смотрите далее в материале 24 Канала.

Антон Савлепов родился в небольшом поселке Ковшаровка в Харьковской области, где и провел детство и юность – до 16 лет. С детства его жизнь была связана с творчеством. Сначала он занимался бальными танцами, а впоследствии открыл для себя брейк-данс.

В Street Culture Podcast, который выходит на ютуб-канале Radio SKOVORODA, Антон рассказывал, что примерно в 12-13 лет в музыкальном видео увидел элемент брейкинга, который настолько его поразил, что парень загорелся идеей научиться этому. Родители поддержали увлечение сына. Мама Савлепова была танцовщицей, а отец – кандидатом в мастера спорта по вольной борьбе.

Антон Савлепов в детстве / Фото из инстаграма артиста

После школы Антон переехал в Киев, где поступил в университет, правда, его обучение длилось всего месяц,поскольку однажды продюсер и хореограф Юрий Бардаш пригласил Антона в танцевальный балет Quest. С коллективом они часто выступали, снимались в видеоработах и участвовали в различных телевизионных шоу.

Кстати, первым клипом с участием Савлепова стала видеоработа на песню Limbo Andru Donalds и Евгении Власовой.

Со временем Quest начал привлекать больше внимания, чем артисты, с которыми они выступали, поэтому коллектив решил трансформироваться в группу Quest Pistols. В его состав вошли Антон Савлепов, Никита Горюк и Константин Боровский.

Их дебют состоялся в шоу "Шанс" с песней "Я устал" – и выступление мгновенно стало хитом.

Для контекста! "Я устал" – это кавер-версия на композицию голландской группы Shocking Blue – Long and lonesome road.

Популярность группы росла молниеносно. Песни "Ты так красива", "Я твой наркотик", "Белая стрекоза любви", "Санта Лючия" пели не только в Украине, но и в России и других ближних странах.

Известно, что коллектив даже несколько раз подавал заявку на участие в Евровидении, но все же победу в песенном конкурсе получить не удалось, а состав Quest Pistols с годами менялся.

В 2013 году Савлепов попробовал себя как сольный артист под псевдонимом Zorko – выпустил альбом, вел кулинарный видеоблог и даже запустил собственный бренд одежды.

Кстати, в интервью для Wispence Антон рассказывал, что с детства мечтал стать известным.

В начале 2016-го он оставил группу и впоследствии вместе с бывшими участниками Quest Pistols создал новую группу "Агонь". Среди их популярных песен – "Тебе 20", "Опа опа" и другие.

Никита Горюк, Антон Савлепов и Константин Боровский / Фото из сети

Еще одним ярким этапом в жизни Савлепова стало участие в седьмом сезоне шоу "Х-Фактор", где он стал судьей. Тогда артист привел своего подопечного Севака Ханагяна к победе.

Антон Савлепов / Фото СТБ

Что известно о личной жизни Антона Савлепова?

Артист был женат на дизайнере Юлии, которая помогала его команде как арт-директор. Они стали мужем и женой через месяц после того, как начали встречаться. В то же время несколько лет до этого были хорошо знакомы. Свадьбу пара сыграла без лишней огласки. От предыдущих отношений Юлия имела дочь Миру, которая стала для Антона падчерицей. В интервью для издания "Лиза" певец рассказывал, что часто брал девочку на съемки клипов, фотосессий и интервью.

Позже Савлепов познакомился с российской актрисой родом из Мариуполя Ириной Горбачевой. В одном из интервью женщина отмечала, что на тот момент исполнитель находился в отношениях, поэтому они "не позволяли себе влюбляться", однако чувствовали химию. Когда Антон закончил предыдущие отношения, они с Ириной начали встречаться.

Ирина Горбачева и Антон Савлепов / Фото из соцсетей артистов

Правда, строили отношения на расстоянии, поскольку мужчина жил в Киеве, а женщина – в Москве. Через год Савлепов сделал предложение Горбачевой и уже в 2021 году они поженились в Турции.

В 2023 году Антон и Ирина развелись.

Наши отношения были более многосторонние. И политика там занимала десятую часть. Но так, наши политические взгляды разбежались. Это факт. Мы по разные стороны. Но разошлись официально мы по другим причинам,

– рассказывал исполнитель в интервью для издания "Фокус".

Заметим, что Горбачева поддержала войну России против Украины.

Где сейчас Антон Савлепов и чем он занимается?

В начале 2022 года певец объявил о запуске нового сольного проекта SAVLEPOV. Подготовка продолжалась еще с 2021-го, однако полномасштабное вторжение России в Украину заставило Антона отложить творческие планы.

Летом 2022 года Quest Pistols воссоединилась ради благотворительных выступлений для помощи ВСУ, вернувшись к "золотому составу".

Музыканты переводят свои хиты на украинский и продолжают концертную деятельность за рубежом.

Антон Савлепов вернулся и к собственной музыке. В 2024 году вышли его треки "Розстебни" и "Лед" в сотрудничестве с L.Touski

Также Савлепов выступает как диджей.

В соцсетях он появляется редко. Лишь иногда делится фотографиями из путешествий и другими личными моментами.