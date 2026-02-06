Где сейчас и чем занимается Антон Савлепов из Quest Pistols, который работал с предателем Бардашем
- Антон Савлепов начал свою карьеру как танцовщик и певец в составе Quest Pistols, позже основал новую группу "Агонь".
- В 2022 году Савлепов запустил сольный проект SAVLEPOV, а Quest Pistols воссоединились для благотворительных выступлений ради помощи ВСУ.
Антон Савлепов – танцовщик, певец и фронтмен Quest Pistols, чья карьера включает громкие хиты, телешоу и несколько музыкальных проектов.
Как он попал в шоу-бизнес, что происходило в его личной жизни и чем артист занимается сейчас – смотрите далее в материале 24 Канала.
Антон Савлепов родился в небольшом поселке Ковшаровка в Харьковской области, где и провел детство и юность – до 16 лет. С детства его жизнь была связана с творчеством. Сначала он занимался бальными танцами, а впоследствии открыл для себя брейк-данс.
В Street Culture Podcast, который выходит на ютуб-канале Radio SKOVORODA, Антон рассказывал, что примерно в 12-13 лет в музыкальном видео увидел элемент брейкинга, который настолько его поразил, что парень загорелся идеей научиться этому. Родители поддержали увлечение сына. Мама Савлепова была танцовщицей, а отец – кандидатом в мастера спорта по вольной борьбе.
После школы Антон переехал в Киев, где поступил в университет, правда, его обучение длилось всего месяц,поскольку однажды продюсер и хореограф Юрий Бардаш пригласил Антона в танцевальный балет Quest. С коллективом они часто выступали, снимались в видеоработах и участвовали в различных телевизионных шоу.
Кстати, первым клипом с участием Савлепова стала видеоработа на песню Limbo Andru Donalds и Евгении Власовой.
Andru Donalds – Limbo (ft. Евгения Власова): смотрите видео онлайн
Со временем Quest начал привлекать больше внимания, чем артисты, с которыми они выступали, поэтому коллектив решил трансформироваться в группу Quest Pistols. В его состав вошли Антон Савлепов, Никита Горюк и Константин Боровский.
Их дебют состоялся в шоу "Шанс" с песней "Я устал" – и выступление мгновенно стало хитом.
Quest Pistols – "Я устал": смотрите видео онлайн
Для контекста! "Я устал" – это кавер-версия на композицию голландской группы Shocking Blue – Long and lonesome road.
Популярность группы росла молниеносно. Песни "Ты так красива", "Я твой наркотик", "Белая стрекоза любви", "Санта Лючия" пели не только в Украине, но и в России и других ближних странах.
Известно, что коллектив даже несколько раз подавал заявку на участие в Евровидении, но все же победу в песенном конкурсе получить не удалось, а состав Quest Pistols с годами менялся.
В 2013 году Савлепов попробовал себя как сольный артист под псевдонимом Zorko – выпустил альбом, вел кулинарный видеоблог и даже запустил собственный бренд одежды.
Кстати, в интервью для Wispence Антон рассказывал, что с детства мечтал стать известным.
В начале 2016-го он оставил группу и впоследствии вместе с бывшими участниками Quest Pistols создал новую группу "Агонь". Среди их популярных песен – "Тебе 20", "Опа опа" и другие.
Еще одним ярким этапом в жизни Савлепова стало участие в седьмом сезоне шоу "Х-Фактор", где он стал судьей. Тогда артист привел своего подопечного Севака Ханагяна к победе.
Что известно о личной жизни Антона Савлепова?
Артист был женат на дизайнере Юлии, которая помогала его команде как арт-директор. Они стали мужем и женой через месяц после того, как начали встречаться. В то же время несколько лет до этого были хорошо знакомы. Свадьбу пара сыграла без лишней огласки. От предыдущих отношений Юлия имела дочь Миру, которая стала для Антона падчерицей. В интервью для издания "Лиза" певец рассказывал, что часто брал девочку на съемки клипов, фотосессий и интервью.
Позже Савлепов познакомился с российской актрисой родом из Мариуполя Ириной Горбачевой. В одном из интервью женщина отмечала, что на тот момент исполнитель находился в отношениях, поэтому они "не позволяли себе влюбляться", однако чувствовали химию. Когда Антон закончил предыдущие отношения, они с Ириной начали встречаться.
Правда, строили отношения на расстоянии, поскольку мужчина жил в Киеве, а женщина – в Москве. Через год Савлепов сделал предложение Горбачевой и уже в 2021 году они поженились в Турции.
В 2023 году Антон и Ирина развелись.
Наши отношения были более многосторонние. И политика там занимала десятую часть. Но так, наши политические взгляды разбежались. Это факт. Мы по разные стороны. Но разошлись официально мы по другим причинам,
– рассказывал исполнитель в интервью для издания "Фокус".
Заметим, что Горбачева поддержала войну России против Украины.
Где сейчас Антон Савлепов и чем он занимается?
В начале 2022 года певец объявил о запуске нового сольного проекта SAVLEPOV. Подготовка продолжалась еще с 2021-го, однако полномасштабное вторжение России в Украину заставило Антона отложить творческие планы.
Летом 2022 года Quest Pistols воссоединилась ради благотворительных выступлений для помощи ВСУ, вернувшись к "золотому составу".
Музыканты переводят свои хиты на украинский и продолжают концертную деятельность за рубежом.
Антон Савлепов вернулся и к собственной музыке. В 2024 году вышли его треки "Розстебни" и "Лед" в сотрудничестве с L.Touski
SAVLEPOV – "Лед" feat L.Touski: смотрите видео онлайн
Также Савлепов выступает как диджей.
В соцсетях он появляется редко. Лишь иногда делится фотографиями из путешествий и другими личными моментами.