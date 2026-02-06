Як він потрапив у шоубізнес, що відбувалося в його особистому житті та чим артист займається нині – дивіться далі в матеріалі 24 Каналу.

Теж цікаво Олена Зеленська обирає GASANOVA: як почалася співпраця з брендом і чи платить перша леді за речі

Антон Савлепов народився у невеликому селищі Ківшарівка в Харківській області, де й провів дитинство та юність – до 16 років. Змалку його життя було пов'язано з творчістю. Спершу він займався бальними танцями, а згодом відкрив для себе брейк-данс.

У Street Culture Podcast, який виходить на ютуб-каналі Radio SKOVORODA, Антон розповідав, що приблизно в 12-13 років у музичному відео побачив елемент брейкінгу, який настільки його вразив, що хлопець загорівся ідеєю навчитися цього. Батьки підтримали захоплення сина. Мама Савлепова була танцівницею, а батько – кандидатом у майстри спорту з вільної боротьби.

Антон Савлепов у дитинстві / Фото з інстаграму артиста

Після школи Антон переїхав до Києва, де вступив в університет, щоправда, його навчання тривало лише місяць, осклільки одного дня продюсер і хореограф Юрій Бардаш запросив Антона до танцювального балету Quest. З колективом вони часто виступали, знімалися в відеороботах і брали участь у різних телевізійних шоу.

Вас також зацікавить Українофоб та пропагандист: як зараз живе продюсер-зрадник Юрій Бардаш

До речі, першим кліпом за участі Савлепова стала відеоробота на пісню Limbo Andru Donalds і Євгенії Власової.

Andru Donalds – Limbo (ft. Євгенія Власова): дивіться відео онлайн

З часом Quest почав привертати більше уваги, ніж артисти, з якими вони виступали, тож колектив вирішив трансформуватися в групу Quest Pistols. До його складу увійшли Антон Савлєпов, Микита Горюк і Костянтин Боровський.

Їхній дебют відбувся у шоу "Шанс" із піснею "Я устал" – і виступ миттєво став хітом.

Quest Pistols – "Я устал": дивіться відео онлайн

Для контексту! "Я устал" – це кавер-версія на композицію голландської групи Shocking Blue – Long and lonesome road.

Популярність гурту зростала блискавично. Пісні "Ты так красива", "Я твой наркотик", "Белая стрекоза любви", "Санта Лючия" співали не лише в Україні, а й в Росії та інших ближніх країнах.

Відомо, що колектив навіть декілька разів подав заявку на участь у Євробаченні, та все ж перемогу в пісенному конкурсі здобути не вдалося, а склад Quest Pistols з роками змінювався.

У 2013 році Савлєпов спробував себе як сольний артист під псевдонімом Zorko – випустив альбом, вів кулінарний відеоблог і навіть запустив власний бренд одягу.

До речі, в інтерв'ю для Wispence Антон розповідав, що змалку мріяв стати відомим.

На початку 2016-го він залишив гурт і згодом разом із колишніми учасниками Quest Pistols створив новий гурт "Агонь". Серед їхніх популярних пісень – "Тебе 20", "Опа опа" та інші.

Микита Горюк, Антон Савлєпов і Костянтин Боровський / Фото з мережі

Ще одним яскравим етапом у житті Савлєпова стала участь в сьомому сезоні шоу "Х-Фактор", де він став суддею. Тоді артист привів свого підопічного Севака Ханагяна до перемоги.

Антон Савлепов / Фото СТБ

Що відомо про особисте життя Антона Савлепова?

Артист був одружений із дизайнеркою Юлією, яка допомагала його команді як артдиректорка. Вони стали чоловіком та дружиною через місяць після того, як почали зустрічатися. Водночас декілька родів до цього були добре знайомі. Весілля пара зіграла без зайвого розголосу. Від попередніх стосунків Юлія мала доньку Міру, яка стала для Антона падчеркою. В інтерв'ю для видання "Ліза" співак розповідав, що часто брав дівчинку на зйомки кліпів, фотосесій та інтерв'ю.

Пізніше Савлепов познайомився з російською акторкою родом з Маріуполя Іриною Горбачовою. В одному з інтерв'ю жінка зазначала, що на той момент виконавець перебував в стосунках, тому вони "не дозволяли собі закохуватись", проте відчували хімію. Коли Антон закінчив попередні стосунки, вони з Іриною почали зустрічатися.

Ірина Горбачова та Антон Савлепов / Фото з соцмереж артистів

Щоправда, будували стосунки на відстані, оскільки чоловік жив у Києві, а жінка – в Москві. Через рік Савлепов зроби пропозицію Горбачовій і вже у 2021 році вони побралися в Туреччині.

У 2023 році Антон та Ірина розлучилися.

Наші стосунки були більш багатосторонні. І політика там займала десяту частину. Але так, наші політичні погляди розбіглися. Це факт. Ми по різні боки. Але розійшлися офіційно ми з інших причин,

– розповідав виконавець в інтерв'ю для видання "Фокус".

Зауважимо, що Горбачова підтримала війну Росії проти України.

Де зараз Антон Савлепов та чим він займається?

На початку 2022 року співак оголосив про запуск нового сольного проєкту SAVLEPOV. Підготовка тривала ще з 2021-го, однак повномасштабне вторгнення Росії в Україну змусило Антона відкласти творчі плани.

Влітку 2022 року Quest Pistols возз'єдналася заради благодійних виступів для допомоги ЗСУ, повернувшись до "золотого складу".

Музиканти перекладають свої хіти українською та продовжують концертну діяльність за кордоном.

Антон Савлепов повернувся і до власної музики. У 2024 році вийшли його треки "Розстебни" та "Лід" у співпраці з L.Touski

SAVLEPOV – "Лід" feat L.Touski: дивіться відео онлайн

Також Савлепов виступає як діджей.

У соцмережах він з'являється рідко. Лише інколи ділиться світлинами з подорожей та іншими особистими моментами.