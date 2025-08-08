Много лет назад между певицей Анжеликой Рудницкой и Андреем Кузьменко (Кузьмой Скрябиным) произошла неприятная ситуация. Певица рассказала эту историю в новом интервью.

Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на BLIK.ua. Рудницкая вспомнила, что проект "Территория А", который она основала, убрали из эфира телеканала ICTV и начали показывать хит-парад, который вел Кузьма.

"Территорию А" убрали из эфира на ICTV. И только после этого там появился Скрябин. По сути, он меня подсидел. Я впервые предложила Кузьме быть телеведущим. Он стартовал в нашем проекте "Территория ДАНС", а потом пошло-поехало,

– рассказала Анжелика Рудницкая.

По словам певицы, проект поддерживал Андрея и группу "Скрябин".

Когда "Территорию А" убрали с канала, мне объяснили, что музыки больше не будет. Ориентироваться отныне будут на мужскую аудиторию, а потом появился топ-7 с Кузьмой. Андрей не позвонил мне даже,

– вспомнила она.

Анжелика Рудницкая призналась, что ей предлагали платить большие деньги, чтобы "Территория А" выходила в эфир, но женщина отказывалась. Певица добавила, что проект не мог себе позволить такие суммы.

Попросил ли извинения Андрей Кузьменко?

В то же время Рудницкая отметила, что между ней и Кузьменко не было конфликта.

Это некорректное отношение. Какое-то время он от меня прятался. Впоследствии встретились, пообщались и он у меня попросил прощения,

– поделилась Рудницкая.

Напомним, что Андрей Кузьменко погиб 2 февраля 2015 года в ДТП.