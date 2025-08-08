"Он меня подсидел": Анжелика Рудницкая рассказала о неприятном поступке Кузьмы Скрябина
- Анжелика Рудницкая рассказала о ситуации, когда ее проект "Территория А" убрали из эфира ICTV, а его место занял хит-парад с Андреем Кузьменко.
- Рудницкая отметила, что между ней и Кузьменко не было конфликта, и впоследствии он попросил у нее прощения.
Много лет назад между певицей Анжеликой Рудницкой и Андреем Кузьменко (Кузьмой Скрябиным) произошла неприятная ситуация. Певица рассказала эту историю в новом интервью.
Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на BLIK.ua. Рудницкая вспомнила, что проект "Территория А", который она основала, убрали из эфира телеканала ICTV и начали показывать хит-парад, который вел Кузьма.
"Территорию А" убрали из эфира на ICTV. И только после этого там появился Скрябин. По сути, он меня подсидел. Я впервые предложила Кузьме быть телеведущим. Он стартовал в нашем проекте "Территория ДАНС", а потом пошло-поехало,
– рассказала Анжелика Рудницкая.
По словам певицы, проект поддерживал Андрея и группу "Скрябин".
Когда "Территорию А" убрали с канала, мне объяснили, что музыки больше не будет. Ориентироваться отныне будут на мужскую аудиторию, а потом появился топ-7 с Кузьмой. Андрей не позвонил мне даже,
– вспомнила она.
Анжелика Рудницкая призналась, что ей предлагали платить большие деньги, чтобы "Территория А" выходила в эфир, но женщина отказывалась. Певица добавила, что проект не мог себе позволить такие суммы.
Попросил ли извинения Андрей Кузьменко?
В то же время Рудницкая отметила, что между ней и Кузьменко не было конфликта.
Это некорректное отношение. Какое-то время он от меня прятался. Впоследствии встретились, пообщались и он у меня попросил прощения,
– поделилась Рудницкая.
Напомним, что Андрей Кузьменко погиб 2 февраля 2015 года в ДТП.