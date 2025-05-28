Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Марии-Барбары Кузьменко. Девушка распространила фотографию в сториз.
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Мария-Барбара – единственная дочь Андрея Кузьменко, которая родилась в браке певца со Светланой Бабийчук. Мужчина назвал девушку в честь польской актрисы Барбары Брыльской, которая известна по фильму "Ирония судьбы".
В инстаграм-сториз дочь лидера группы "Скрябин" сообщила, что посетила могилу отца и бабушки. Мать Кузьменко, Ольга Михайловна, также похоронена в семейном склепе. Она умерла в сентябре 2023 года.
К папе и бабушке и домой,
– подписала фото Мария-Барбара Кузьменко.
Дочь Андрея Кузьменко показала могилу отца / Скриншот из инстаграма Марии-Барбары
Для справки! Мария-Барбара Кузьменко работает врачом-дерматовенерологом, косметологом. Она имеет кабинет в Киеве. В 2019 году девушка вышла замуж за своего возлюбленного Виктора.
Смерть Андрея Кузьменко
Напомним, что Андрей Кузьменко погиб 2 февраля 2025 года в ДТП. Певец возвращался с концерта в Кривом Роге в Киев на собственном авто, остальные из коллектива ехали на микроавтобусе.
Внедорожник Кузьменко столкнулся с молоковозом. От полученных травм певец погиб мгновенно.
Лидера группы "Скрябин" похоронили в семейном склепе на кладбище в Брюховичах. Дочь Андрей Кузьменко посетила могилу отца в этом году – в 10-ю годовщину его гибели.