Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Марии-Барбары Кузьменко. Девушка распространила фотографию в сториз.

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Мария-Барбара – единственная дочь Андрея Кузьменко, которая родилась в браке певца со Светланой Бабийчук. Мужчина назвал девушку в честь польской актрисы Барбары Брыльской, которая известна по фильму "Ирония судьбы".

В инстаграм-сториз дочь лидера группы "Скрябин" сообщила, что посетила могилу отца и бабушки. Мать Кузьменко, Ольга Михайловна, также похоронена в семейном склепе. Она умерла в сентябре 2023 года.

К папе и бабушке и домой,

– подписала фото Мария-Барбара Кузьменко.

Дочь Андрея Кузьменко показала могилу отца / Скриншот из инстаграма Марии-Барбары

Для справки! Мария-Барбара Кузьменко работает врачом-дерматовенерологом, косметологом. Она имеет кабинет в Киеве. В 2019 году девушка вышла замуж за своего возлюбленного Виктора.

Смерть Андрея Кузьменко