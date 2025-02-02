Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм Барбары Кузьменко.

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Дочь Скрябина навестила отца

Барбара Кузьменко в сторис показала кадр с места, где похоронен ее знаменитый отец.

10 лет. А боль не станет меньше никогда,

– написала Барбара.

Сторис дочери Скрябина в годовщину смерти отца / фото инстаграм Барбары Кузьменко

Андрей Кузьменко похоронен в семейном склепе на Брюховицком кладбище под Львовом. На момент аварии в 2015-м году лидеру музыкальной группы было 46 лет.

Также Барбара Кузьменко поделилась в сторис некоторыми упоминаниями ее отца к 10-й годовщине гибели.

Отметим, также память Андрея Кузьменко почтили и украинские селебрети. В частности, Руслана поделилась песней, которую написала в первые часы после известия о смерти друга. Наталья Могилевская опубликовала архивное видео с проекта "Шанс", который она вела вместе с Кузьмой, отметив, что запомнила его таким. Тарас Тополя исполнил отрывок песни "Годинник" группы "Скрябин" 1997 года, которую он называет своей любимой песней.