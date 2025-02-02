Сегодня, 2 февраля, исполняется 10 лет со дня смерти Кузьмы Скрябина. Украинские звезды показывают архивные фото и с теплом вспоминают о музыканте. Их щемящие сообщения собрал 24 Канал.

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Руслана

Певица поделилась песней, которую написала в первые часы после известия о гибели Андрея Кузьменко. Она призналась, что чувствует присутствие друга, когда выполняет эту композицию.

Я так и не смогла удалить из контактов твой номер. Иногда так хочется позвонить тебе и услышать в ответ фирменное: "Здравствуй, малая!"... (пишу – и слышу твой голос и твою интонацию). Ты для всех был "свой в доску". У тебя для всех были нужные слова. Ты навсегда в наших сердцах с невероятной чарующей улыбкой и огнем в глазах,

– написала Руслана.

Наталья Могилевская

Артистка опубликовала архивное видео с проекта "Шанс", который она вела вместе с Кузьмой.

"Я запомнила тебя таким", – лаконично высказалась исполнительница.

Тарас Тополя

Лидер группы АНТИТИЛА исполнил отрывок песни "Годинник" группы "Скрябин" 1997 года. Он поделился, что это его любимая песня, которую слушал еще мальчиком.

Война пришла, Андрей Кузьменко 10 лет назад ушел из той жизни. А мальчик, которому он в том числе пел из телевизора, кассет, не сбежал. Сегодня годовщина его гибели. Послушаем песни группы "Скрябин". Вспомним, возьмем из этих песен что-то важное. Ведь там есть глубина, содержание и правильные идеи. Потому что мы любим и помним,

– подчеркнул Тарас Тополя.

Ирина Билык

"Каждый раз, когда пою с залом "Мовчати", чувствую, как Кузьма стоит рядом. Вечная память", – написала певица.

Андрей Джеджула

"Друг! 10 лет как тебя нет, как ты ушел в вечность и все что у меня осталось по тебе - это старые фотографии... и крутые грязные анекдоты, которые я до сих пор рассказываю с твоим авторством, напеваю твои песни и ежедневно вспоминаю тебя, Андрюша, в своих молитвах. Не хватает тебя всем нам!" – написал ведущий.