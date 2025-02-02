Сьогодні, 2 лютого, минає 10 років з дня смерті Кузьми Скрябіна. Українські зірки показують архівні фото й з теплом згадують про музиканта. Їхні щемливі дописи зібрав 24 Канал.

До теми Їх знають усі: 5 пісень гурту "Скрябіна", які будуть з нами назавжди

Руслана

Співачка поділилась піснею, яку написала у перші години після звістки про загибель Андрія Кузьменка. Вона зізналась, що відчуває присутність друга, коли виконує цю композицію.

Я так і не змогла видалити з контактів твій номер. Іноді так хочеться подзвонити тобі й почути у відповідь фірмове: "Здоров, мала!"... (пишу – і чую твій голос і твою інтонацію). Ти для всіх був "свій у дошку". У тебе для всіх були потрібні слова. Ти назавжди у наших серцях із неймовірною чаруючою посмішкою і вогнем в очах,

– написала Руслана.

Наталка Могилевська

Артистка опублікувала архівне відео з проєкту "Шанс", який вона вела разом з Кузьмою.

"Я запам’ятала тебе таким", – лаконічно висловилась виконавиця.

Тарас Тополя

Лідер гурту АНТИТІЛА виконав уривок пісні "Годинник" гурту "Скрябін" 1997 року. Він поділився, що це його улюблена пісня, яку слухав ще хлопчиком.

Війна прийшла, Андрій Кузьменко 10 років тому пішов з того життя. А хлопчик, якому він у тому числі співав з телевізора, касет, не втік. Сьогодні роковини його загибелі. Послухаймо пісень гурту "Скрябін". Згадаємо, візьмемо з цих пісень щось важливе. Адже там є глибина, зміст і правильні ідеї. Бо ми любимо і пам'ятаємо,

– підкреслив Тарас Тополя.

Ірина Білик

"Кожен раз, коли співаю з залом "Мовчати", відчуваю, як Кузьма стоїть поруч. Вічна памʼять", – написала співачка.

Андрій Джеджула

"Друже! 10 років як тебе немає, як ти пішов у вічність і все що у мене лишилось по тобі - це старі фотографії… та крутезні брудні анекдоти, які я досі розказую із твоїм авторством, наспівую твої пісні і щодня згадую тебе, Андрійчику, у своїх молитвах. Не вистачає тебе всім нам!" – написав ведучий.