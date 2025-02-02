Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Барбари Кузьменко.
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Донька Скрябіна відвідала батька
Барбара Кузьменко в сторіс показала кадр із місця, де похований її знаменитий батько.
10 років. А біль не стане меншим ніколи,
– написала Барбара.
Сторіс доньки Скрябіна у роковини смерті батька / фото інстаграм Барбари Кузьменко
Андрій Кузьменко похований у родинному склепі на Брюховицькому кладовищі під Львовом. На момент аварії у 2015-му році лідеру музичного гурту було 46 років.
Також Барбара Кузьменко поділилася у сторіс деякими згадками її батька до 10-х роковин загибелі.
Зазначимо, також пам'ять Андрія Кузьменка вшанували й українські селебреті. Зокрема, Руслана поділилася піснею, яку написала у перші години після звістки про смерть друга. Наталія Могилевська опублікувала архівне відео з проєкту "Шанс", який вона вела разом з Кузьмою, зазначивши, що запам'ятала його таким. Тарас Тополя виконав уривок пісні "Годинник" гурту "Скрябін" 1997 року, яку він називає своєю улюбленою піснею.