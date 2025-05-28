Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Марії-Барбари Кузьменко. Дівчина поширила світлину в сториз.

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Марія-Барбара – єдина донька Андрія Кузьменка, яка народилася у шлюбі співака зі Світланою Бабійчук. Чоловік назвав дівчину на честь польської акторки Барбари Брильської, яка відома за фільмом "Іронія долі".

В інстаграм-сториз донька лідера гурту "Скрябін" повідомила, що відвідала могилу батька та бабусі. Матір Кузьменка, Ольга Михайлівна, також похована у родинному склепі. Вона померла у вересні 2023 року.

До тата і бабусі й додому,

– підписала фото Марія-Барбара Кузьменко.

Донька Андрія Кузьменка показала могилу батька / Скриншот з інстаграму Марії-Барбари

Для довідки! Марія-Барбара Кузьменко працює лікарем-дерматовенерологом, косметологом. Вона має кабінет у Києві. У 2019 році дівчина вийшла заміж за свого коханого Віктора.

Смерть Андрія Кузьменка