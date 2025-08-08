"Він мене підсидів": Анжеліка Рудницька розповіла про неприємний вчинок Кузьми Скрябіна
- Анжеліка Рудницька розповіла про ситуацію, коли її проєкт "Територія А" прибрали з ефіру ICTV, а його місце зайняв хіт-парад з Андрієм Кузьменком.
- Рудницька зазначила, що між нею і Кузьменком не було конфлікту, і згодом він попросив у неї вибачення.
Багато років тому між співачкою Анжелікою Рудницькою та Андрієм Кузьменком (Кузьмою Скрябіним) сталася неприємна ситуація. Співачка розповіла цю історію у новому інтерв'ю.
Про це повідомляє Show 24 з посиланням на BLIK.ua. Рудницька пригадала, що проєкт "Територія А", який вона заснувала, прибрали з ефіру телеканалу ICTV і почали показувати хіт-парад, який вів Кузьма.
"Територію А" прибрали з ефіру на ICTV. І тільки після того там з'явився Скрябін. По суті, він мене підсидів. Я вперше запропонувала Кузьмі бути телеведучим. Він стартував у нашому проєкті "Територія ДАНС", а потім пішло-поїхало,
– розповіла Анжеліка Рудницька.
За словами співачки, проєкт підтримував Андрія і гурт "Скрябін".
Коли "Територію А" прибрали з каналу, мені пояснили, що музики більше не буде. Орієнтуватися відтепер будуть на чоловічу аудиторію, а потім з'явився топ-7 з Кузьмою. Андрій не подзвонив мені навіть,
– пригадала вона.
Анжеліка Рудницька зізналась, що їй пропонували платити великі гроші, щоб "Територія А" виходила в ефір, але жінка відмовлялася. Співачка додала, що проєкт не міг собі дозволити такі суми.
Чи попросив вибачення Андрій Кузьменко?
Водночас Рудницька зауважила, що між нею і Кузьменком не було конфлікту.
Це некоректне ставлення. Якийсь час він від мене ховався. Згодом зустрілись, поспілкувались і він у мене попросив вибачення,
– поділилась Рудницька.
Нагадаємо, що Андрій Кузьменко загинув 2 лютого 2015 року у ДТП.