Про це повідомляє Show 24 з посиланням на BLIK.ua. Рудницька пригадала, що проєкт "Територія А", який вона заснувала, прибрали з ефіру телеканалу ICTV і почали показувати хіт-парад, який вів Кузьма.

"Територію А" прибрали з ефіру на ICTV. І тільки після того там з'явився Скрябін. По суті, він мене підсидів. Я вперше запропонувала Кузьмі бути телеведучим. Він стартував у нашому проєкті "Територія ДАНС", а потім пішло-поїхало,

– розповіла Анжеліка Рудницька.

За словами співачки, проєкт підтримував Андрія і гурт "Скрябін".

Коли "Територію А" прибрали з каналу, мені пояснили, що музики більше не буде. Орієнтуватися відтепер будуть на чоловічу аудиторію, а потім з'явився топ-7 з Кузьмою. Андрій не подзвонив мені навіть,

– пригадала вона.

Анжеліка Рудницька зізналась, що їй пропонували платити великі гроші, щоб "Територія А" виходила в ефір, але жінка відмовлялася. Співачка додала, що проєкт не міг собі дозволити такі суми.

Чи попросив вибачення Андрій Кузьменко?

Водночас Рудницька зауважила, що між нею і Кузьменком не було конфлікту.

Це некоректне ставлення. Якийсь час він від мене ховався. Згодом зустрілись, поспілкувались і він у мене попросив вибачення,

– поділилась Рудницька.

Нагадаємо, що Андрій Кузьменко загинув 2 лютого 2015 року у ДТП.