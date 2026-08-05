Ариана Гранде неожиданно объявила о перерыве в карьере

Ариана Гранде вскоре на время исчезнет из публичного пространства.

По завершении Eternal Sunshine Tour певица возьмет перерыв, о чем ее команда сообщила изданию PEOPLE. Представители артистки также объяснили, почему она приняла такое решение.

Тур стартовал 6 июня 2026 года в Oakland Arena в Окленде и стал пятым концертным и четвертым арена-проектом в карьере певицы. Он посвящен седьмому студийному альбому Eternal Sunshine и его расширенному переизданию Brighter Days Ahead 2025 года, а завершиться должен 1 сентября на лондонской O2 Arena.

В заявлении команды Гранде говорится, что после завершения гастролей она откажется от публичной деятельности и светских выходов, которые в последнее время все чаще становились поводом для обсуждений ее внешности и состояния здоровья. Именно это давление, по словам представителей певицы, и подтолкнуло ее к решению взять перерыв.

Она с нетерпением ждет возможности завершить тур на позитивной ноте – здоровой, счастливой и довольной. После этого Ариана планирует взять заслуженную паузу от публичной деятельности и светских мероприятий, ведь именно они стали причиной постоянного и чрезмерного внимания к ее личной жизни,

– отметили представители артистки.

Изменения коснулись не только музыкальных планов артистки. Стало известно, что Гранде также больше не будет участвовать в постановке "Sunday in the Park with George", которую планировали показать следующим летом в лондонском Barbican Centre

Продюсеры мюзикла подтвердили это решение и отметили, что понимают, насколько непросто оно далось певице. В то же время они заверили, что проект не отменяют: премьера спектакля в Barbican состоится летом 2027 года, а новый актерский состав объявят позже.

Напомним, 31 июля Ариана Гранде выпустила альбом "Petal" и в тот же день представила клип на одноименную песню.

Ариана Гранде – Petal: смотрите клип онлайн

После премьеры в соцсетях вновь активизировались обсуждения внешности певицы и ее состояния здоровья, что, вероятно, и стало последней каплей перед объявлением о паузе.

Кстати, ранее мы рассказывали, почему Ариану Гранде сравнивают с Джерри Хейл.