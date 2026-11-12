Ариана Гранде впервые вышла в свет с бывшим, с которым возобновила отношения спустя 10 лет после расставания

Ариана Гранде делает свои отношения с Рики Альваресом "очевидными".

Певица впервые появилась на красной дорожке вместе со своим бойфрендом, 35-летним Рики Альваресом, с которым возобновила отношения через десять лет после разрыва. Пара посетила премьеру фильма "Знакомство с Факерами-3", которая состоялась в Нью-Йорке в среду, 11 ноября. Об этом сообщило издание People.

Для выхода Гранде выбрала белое платье со светло-серыми полосками и белыми цветочными деталями в верхней части. Образ дополнила пышная юбка. Волосы певица собрала в хвост и украсила белым бантом. Альварес же надел черный пиджак, белую рубашку на пуговицах и джинсы.

На красной дорожке влюбленные обнимали друг друга, позируя перед фотографами. Они улыбались и перешептывались во время совместного выхода.

История отношений Арианы Гранде и Рики Альвареса началась еще в 2015 году. Тогда мужчина был танцором в балете певицы во время ее тура Honeymoon Tour. Их роман длился около года, после чего пара рассталась.

Однако спустя десять лет бывшие влюбленные решили дать своим отношениям еще один шанс. В августе Гранде подтвердила воссоединение с Альваресом, опубликовав несколько совместных фотографий в инстаграме. С тех пор артистка время от времени делится моментами их совместной жизни в социальных сетях.

Недавно певица показала милые фотографии со своим парнем, сделанные во время их совместного времяпрепровождения.