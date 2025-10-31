Большие концерты с оркестром: Артем Пивоваров анонсировал шесть Дворцов спорта

Артем Пивоваров объявил сразу шесть больших концертов в столице. Он выступит с оркестром во Дворце спорта.

Команда певца планирует устроить в Украине концертное шоу мирового уровня. Детали о шести Дворцах спорта Пивоварова – читайте в материале 24 Канала.

Артем Пивоваров выступит в Киеве 7, 8, 9, 12, 14 и 15 ноября, как указано на сайте Concert.ua. В сопровождении оркестра он исполнит "Барабан", "Дежавю", "Думы" и другие свои хиты.

Вас ждет уникальное шоу, что поразит наполнением и масштабом. Качественная музыка и неповторимая атмосфера,

– заявляют у артиста.



Артем Пивоваров / Фото пресс-службы артиста

Концерты Артема Пивоварова во Дворце спорта будут иметь благотворительную цель. Об этом артист писал на своей странице в инстаграме.

Как известно, собранные средства команда направит на выполнение запросов бригад и подразделений Вооруженных Сил Украины, что помогут нашим защитникам и защитницам в борьбе за свободу, независимость и лучшее будущее Украины.

