31 октября состоится премьера главного шоу осени – "Предатели" производства SWEET.TV Originals. Это адаптация мирового хита The Traitors, получивший 16 престижных наград, среди которых BAFTA и Emmy.

Это шоу покорило миллионы зрителей в более чем 30 странах мира, а теперь будет и в Украине. В центре сюжета – напряженная психологическая игра с неожиданным развитием событий, что держит внимание зрителей до самого финала.

За главный приз в полмиллиона гривен будут соревноваться 22 игрока, которые являются представителями разных профессий: преподавательница, профессиональный игрок в покер, бизнесмен, стендаперка, блогер и не только.

Съемки шоу проходили в очень мистическом месте – дворце Шенборнов, что на Закарпатье. Участники остались без всякой связи с внешним миром, не могли общаться между собой и съемочной группой вне камер. Все, что вы увидите на экране – не прописано по сценарию, это настоящие чувства и эмоции.

Накануне премьеры 24 Канал пообщался с Алексеем Гнатковским, который руководит ходом этой игры. Актер рассказал о своем первом опыте реалити-шоу, а также признался, действительно ли весь проект снимали с одного дубля.

Почему шоу "Предатели" важно для Украины сейчас?

Алексей, лично для меня шоу "Предатели" – это что-то совсем новое, поскольку я не следила за оригинальной версией. А смотрели ли вы адаптации других стран перед тем, как начать работу над украинским?

Перед тем как меня пригласили стать ведущим этого шоу, я даже не знал о его существовании. Однако, когда начал интересоваться этим, понял, что это одна из тех программ, которая за очень короткое время стала одной из самых популярных в мире. По моему мнению, очень круто, что во время войны в Украине имеем контент такого масштаба. Во-первых, мир о нас говорит. Мы говорим миру, что мы есть. Во-вторых, мы сами себе говорим, что продолжаем функционировать. И не позволяем врагу достичь своей цели – уничтожить нас буквально, чтобы нас не было.

Премьера "Предателей" в Украине говорит о том, что мы являемся абсолютно равными игроками на мировом рынке. Я счастлив, что у нас есть возможность делать такие проекты.

Как Гнатковскому опыт участия в реалити-шоу?

В этом шоу вы впервые пробуете себя в реалити-шоу. Как вам такой опыт?

Это уникальный опыт, потому что мы снимали настоящее реалити. Участники действительно не общались между собой. У нас не было дублей, все снимали с первого раза. Было привлечено 10 – 15 камер, которые одновременно снимали со всех ракурсов. Это очень крутой профессиональный уровень. Не хочу говорить европейский или мировой, скажу, что это украинский уровень.

Для меня очень важно, принципиально сейчас показывать качество, потому что мы видим засилье безвкусицы, некачественного контента, видим очень много пошлости. А "Предатели" – это высокохудожественный уровень, большое шоу, которым стоит гордиться.

Какие моменты во время съемок вас больше всего поразили или даже шокировали?

Такие моменты действительно были – когда сюжетные повороты происходили у меня на глазах. Не могу раскрывать все карты, но каждый день случались ситуации, когда кто-то из участников кардинально меняет развитие действий.

В первый день я имела представление, как может быть, но впоследствии все произошло кардинально по-другому. А на финале была в шоке вся команда. Мы могли сделать разные ставки, но тем, как произошло, были поражены все.



Алексей Гнатковский в шоу "Предатели" / Фото пресс-службы

"Предатели" – это игра или психологический эксперимент?

Это шоу о манипуляции, доверии и психологии - легко ли вам было оставаться беспристрастным в роли ведущего?

Скажу честно, что сперва я думал, что это просто игра. Однако уже в первый день все настолько включились, так серьезно отнеслись к этому, что шоу перестало быть игрой, а стало настоящей жизнью на время съемок.

Я живой человек, но старался быть беспристрастным, что вы увидите уже в первом выпуске. Однако очень трудно удержаться от того, чтобы не начать болеть за кого-то. У меня даже была мысль изменить ход игры, потому что я единственный, кто может повлиять на ситуацию. Это огромная ответственность. Но каждый из участников и я вместе с ним, чувствовали азарт. С каждым днем они хотели идти дальше.

Наверное, в этом и есть успех шоу: мы видим, как заканчивается игра и начинается жизнь. Это очень интересно.



Алексей Гнатковский в шоу "Предатели" / Фото пресс-службы

Какую главную эмоцию вы бы хотели, чтобы зритель почувствовал после просмотра шоу?

Это очень хороший вопрос. Когда ставлю себя на место зрителя, то ожидаю, что это будет развлечение. Ведь это же шоу, правда? И нечего лукавить, наша культура имеет много различных задач, в частности развлекательную.

Однако во время проекта люди открываются с разных сторон не только для других, но и для себя. Они себя открывают заново. И когда ты смотришь это шоу, то становишься его участником, думаешь о том, что бы ты сделал. Скажу вам, что человечность в этом реалити становится сверхважной.

Поэтому это шоу перестает быть игрой, а становится настоящим психологическим экспериментом.

