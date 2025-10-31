31 жовтня відбудеться прем'єра головного шоу осені – "Зрадники" виробництва SWEET.TV Originals. Це адаптація світового хіта The Traitors, що здобув 16 престижних нагород, серед яких BAFTA та Emmy.

Це шоу підкорило мільйони глядачів у понад 30 країнах світу, а тепер буде й в Україні. У центрі сюжету – напружена психологічна гра з несподіваним розвитком подій, що тримає увагу глядачів до самого фіналу.

За головний приз у пів мільйона гривень змагатимуться 22 гравці, які є представниками різних професій: викладачка, професійний гравець у покер, бізнесмен, стендаперка, блогерка й не тільки.

Зйомки шоу проходили у дуже містичному місці – палаці Шенборнів, що на Закарпатті. Учасники залишились без жодного зв'язку з зовнішнім світом, не могли спілкуватись між собою та знімальною групою поза камерами. Усе, що ви побачите на екрані – не прописане за сценарієм, це справжні почуття та емоції.

Напередодні прем'єри 24 Канал поспілкувався з Олексієм Гнатковським, який керує ходом цієї гри. Актор розповів про свій перший досвід реаліті-шоу, а також зізнався, чи справді весь проєкт знімали з одного дубля.

Чому шоу "Зрадники" важливе для України зараз?

Олексію, особисто для мене шоу "Зрадники" – це щось зовсім нове, оскільки я не слідкувала за оригінальною версією. А чи дивились ви адаптації інших країн перед тим, як почати роботу над українською?

Перед тим як мене запросили стати ведучим цього шоу, я навіть не знав про його існування. Однак, коли почав цікавитись цим, зрозумів, що це одна з тих програм, яка за дуже короткий час стала однією з найпопулярніших у світі. На мою думку, дуже круто, що у час війни в Україні маємо контент такого масштабу. По-перше, світ про нас говорить. Ми говоримо світові, що ми є. По-друге, ми самі собі говоримо, що продовжуємо функціонувати. І не дозволяємо ворогові досягти своєї мети – знищити нас буквально, щоб нас не було.

Прем'єра "Зрадників" в Україні говорить про те, що ми є абсолютно рівними гравцями на світовому ринку. Я щасливий, що в нас є змога робити такі проєкти.

"Зрадники": дивіться онлайн трейлер шоу

Як Гнатковському досвід участі в реаліті-шоу?

У цьому шоу ви вперше пробуєте себе в реаліті-шоу. Як вам такий досвід?

Це унікальний досвід, бо ми знімали справжнє реаліті. Учасники справді не спілкувалися між собою. У нас не було дублів, все знімали з першого разу. Було залучено 10 – 15 камер, які одночасно знімали з усіх ракурсів. Це дуже крутий професійний рівень. Не хочу казати європейський чи світовий, скажу, що це український рівень.

Для мене дуже важливо, принципово зараз показувати якість, бо ми бачимо засилля несмаку, неякісного контенту, бачимо дуже багато вульгарщини. А "Зрадники" – це високохудожній рівень, велике шоу, яким варто пишатися.

Які моменти під час зйомок вас найбільше вразили або навіть шокували?

Такі моменти справді були – коли сюжетні повороти відбувалися в мене на очах. Не можу розкривати всі карти, але кожного дня траплялися ситуації, коли котрийсь з учасників кардинально змінює розвиток дій.

У перший день я мав уявлення, як може бути, але згодом все відбулося кардинально по-іншому. А на фіналі була в шоці вся команда. Ми могли зробити різні ставки, але тим, як сталось, були вражені всі.



Олексій Гнатковський в шоу "Зрадники" / Фото пресслужби

"Зрадники" – це гра чи психологічний експеримент?

Це шоу про маніпуляції, довіру і психологію — чи легко вам було залишатися неупередженим у ролі ведучого?

Скажу чесно, що спершу я думав, що це просто гра. Однак вже в перший день всі настільки включилися, так серйозно поставилися до цього, що шоу перестало бути грою, а стало справжнім життям на час зйомок.

Я жива людина, але намагався бути неупередженим, що ви побачите вже у першому випуску. Однак дуже важко втриматися від того, щоб не почати вболівати за когось. У мене навіть була думка змінити хід гри, бо я єдиний, хто може вплинути на ситуацію. Це величезна відповідальність. Але кожен з учасників і я разом із ним, відчували азарт. Із кожним днем вони хотіли йти далі.

Напевно, в цьому і є успіх шоу: ми бачимо, як закінчується гра і починається життя. Це дуже цікаво.



Олексій Гнатковський в шоу "Зрадники" / Фото пресслужби

Яку головну емоцію ви б хотіли, щоб глядач відчув після перегляду шоу?

Це дуже хороше питання. Коли ставлю себе на місце глядача, то очікую, що це буде розвага. Бо це ж шоу, правда? Та й нема чого лукавити, наша культура має багато різних завдань, зокрема розважальну.

Однак під час проєкту люди відкриваються з різних боків не лише для інших, а й для себе. Вони себе відкривають заново. І коли ти дивишся це шоу, то стаєш його учасником, думаєш про те, що б ти зробив. Скажу вам, що людяність у цьому реаліті стає надважливою.

Тому це шоу перестає бути грою, а стає справжнім психологічним експериментом.

