Команда певца планирует устроить в Украине концертное шоу мирового уровня. Детали о шести Дворцах спорта Пивоварова – читайте в материале 24 Канала.
Артем Пивоваров выступит в Киеве 7, 8, 9, 12, 14 и 15 ноября, как указано на сайте Concert.ua. В сопровождении оркестра он исполнит "Барабан", "Дежавю", "Думы" и другие свои хиты.
Вас ждет уникальное шоу, что поразит наполнением и масштабом. Качественная музыка и неповторимая атмосфера,
– заявляют у артиста.
Концерты Артема Пивоварова во Дворце спорта будут иметь благотворительную цель. Об этом артист писал на своей странице в инстаграме.
Как известно, собранные средства команда направит на выполнение запросов бригад и подразделений Вооруженных Сил Украины, что помогут нашим защитникам и защитницам в борьбе за свободу, независимость и лучшее будущее Украины.
Кто еще из артистов вскоре выступит во Дворце спорта?
- 29 ноября на сцене выступит Народный артист Украины Степан Гига. Он исполнит "Этот сон", "Друзья мои", "Золото Карпат" и другие свои песни.
- 25 и 26 декабря ROXOLANA планируем устроить рождественское ледовое шоу "Настроение колядовать". Посетителей ждут выступления самых известных украинских артистов и чемпионов по фигурному катанию. Кроме ROXOLANA, на сцене споют: MONATIK, Анна Тринчер, Злата Огневич, Tayanna и многие другие артисты.