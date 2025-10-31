Команда співака планує влаштувати в Україні концертне шоу світового рівня. Деталі про шість Палаців спорту Пивоварова – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Артем Пивоваров виступить у Києві 7, 8, 9, 12, 14 та 15 листопада, як зазначено на сайті Concert.ua. У супроводі оркестру він виконає "Барабан", "Дежавю", "Думи", "Там у тополі" та інші свої хіти.

На вас чекає унікальне шоу, що вразить наповненням і масштабом. Якісна музика та неповторна атмосфера,

– заявляють в артиста.



Артем Пивоваров / Фото пресслужби артиста

Концерти Артема Пивоварова у Палаці cпорту матимуть благодійну мету. Про це артист писав на своїй сторінці в інстаграмі.

Як відомо, зібрані кошти команда спрямує на виконання запитів бригад та підрозділів Збройних Сил України, що допоможуть нашим захисникам і захисницям у боротьбі за свободу, незалежність та краще майбутнє України.

