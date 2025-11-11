Этот взгляд говорит сам за себя: Пивоваров впервые за долгое время показался с любимой
- Артем Пивоваров во время концерта во Дворце спорта нежно смотрел на женщину, похожую на Дашу Чередниченко.
- Пивоваров подтвердил отношения с Чередниченко, и весной 2024 года на его руке заметили кольцо, что породило слухи о возможной женитьбе.
Артем Пивоваров 7, 8 и 9 ноября выступил во Дворце спорта. Во время одного из концертов в зале заметили Дашу Чередниченко, которая встречается с артистом.
Один из поклонников Артема поделился трогательным моментом, где певец влюбленно смотреть на девушку во время выступления. Пишет 24 Канал со ссылкой на тикток-аккаунт pivovarovrx.
Вас также может заинтересовать Как в начале карьеры выглядел Артем Пивоваров, который собирает 7 Дворцов спорта
Во время исполнения песни "Голубизна твоих глаз" Артем Пивоваров обратил внимание на женщину, которая очень похожа на Дашу Чередниченко. Она тоже нежно смотрела на певца, а момент получился настолько искренним, что в комментариях под видео пишут: "Невозможно было не заметить эти взгляды".
Фаны также отметили, что Артем и Даша имели влюбленный вид.
- "Невероятно";
- "Какие они милые";
- "Ну любовь";
- "Очень красивая пара".
Для справки! Из соцсетей Артема Пивоварова известно, что всего во Дворце спорта будет 7 концертов подряд. Кроме трех, которые прошли на прошлой неделе, фанов ждет еще четыре выступления – 12, 14, 15 и 16 ноября.
Что известно об отношениях Артема Пивоварова и Даши Чередниченко?
- Ранее в соцсетях певец время от времени публиковал совместные фото с Дашей Чередниченко, которая была его концертным менеджером.
- Впоследствии девушка появилась в клипе на песню "Моя ночь", где они страстно поцеловались. В комментарии изданию Viva певец подтвердил их отношения и отметил, что в видеоработе они фактически играют самих себя.
- Весной 2024 года на безымянном пальце правой руки артиста заметили кольцо. Тогда начали ходить слухи о возможной женитьбе Артема Пивоварова. В то же время он тогда лишь загадочно ответил "очень много планов".