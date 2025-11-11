Этот взгляд говорит сам за себя: Пивоваров впервые за долгое время показался с любимой

Артем Пивоваров 7, 8 и 9 ноября выступил во Дворце спорта. Во время одного из концертов в зале заметили Дашу Чередниченко, которая встречается с артистом.

Один из поклонников Артема поделился трогательным моментом, где певец влюбленно смотреть на девушку во время выступления. Пишет 24 Канал со ссылкой на тикток-аккаунт pivovarovrx.

Во время исполнения песни "Голубизна твоих глаз" Артем Пивоваров обратил внимание на женщину, которая очень похожа на Дашу Чередниченко. Она тоже нежно смотрела на певца, а момент получился настолько искренним, что в комментариях под видео пишут: "Невозможно было не заметить эти взгляды".

Фаны также отметили, что Артем и Даша имели влюбленный вид.

"Невероятно";

"Какие они милые";

"Ну любовь";

"Очень красивая пара".

Комментарии под видео с концерта Артема Пивоварова / Скриншот с тиктока

Для справки! Из соцсетей Артема Пивоварова известно, что всего во Дворце спорта будет 7 концертов подряд. Кроме трех, которые прошли на прошлой неделе, фанов ждет еще четыре выступления – 12, 14, 15 и 16 ноября.

Что известно об отношениях Артема Пивоварова и Даши Чередниченко?