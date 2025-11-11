Цей погляд говорить сам за себе: Пивоваров уперше за довгий час показався з коханою

Укр Рус
11 листопада, 23:43
2

Софія Хомишин
Основні тези
  • Артем Пивоваров під час концерту в Палаці спорту ніжно дивився на жінку, схожу на Дашу Чередниченко.
  • Пивоваров підтвердив стосунки з Чередниченко, і навесні 2024 року на його руці помітили каблучку, що породило чутки про можливе одруження.

Артем Пивоваров 7, 8 та 9 листопада виступив у Палаці спорту. Під час одного з концертів в залі помітили Дашу Чередниченко, яка зустрічається з артистом.

Один з шанувальників Артема поділився зворушливим моментом, де співак закохано дивитися на дівчину під час виступу.  Пише 24 Канал з посиланням на тікток-акаунт pivovarovrx.

Під час виконання пісні "Блакить твоїх очей" Артем Пивоваров звернув увагу на жінку, яка дуже схожа на Дашу Чередниченко. Вона теж ніжно дивилася на співака, а момент вийшов настільки щирим, що в коментарях під відео пишуть: "Неможливо було не помітити ці погляди". 

Фани також зауважили, що Артем та Даша мали закоханий вигляд. 

  • "Неймовірно";
  • "Які вони милі";
  • "Ну любов";
  • "Дуже гарна пара".

Коментарі під відео з концерту Артема Пивоварова / Скриншот з тіктоку 

Для довідки! З соцмереж Артема Пивоварова відомо, що всього в Палаці спорту буде 7 концертів підряд. Окрім трьох, які пройшли минулого тижня, фанів чекає ще чотири виступи – 12, 14, 15 та 16 листопада.

Що відомо про стосунки Артема Пивоварова та Даші Чередниченко? 

  • Раніше в соцмережах співак час від часу публікував спільні фото з  Дашею Чередниченко, яка була його концертна менеджерка.
  • Згодом дівчина з'явилася в кліпі на пісню "Моя ніч", де вони пристрасно поцілувалися. У коментарі виданню Viva співак підтвердив їхні стосунки й зазначив, що у відеороботі вони фактично грають самих себе.
  • Навесні 2024 року на безіменному пальці правої руки артиста помітили каблучку. Тоді почали ходити чутки про можливе одруження Артема Пивоварова. Водночас він тоді лише загадково зазначив "дуже багато планів".