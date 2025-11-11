Цей погляд говорить сам за себе: Пивоваров уперше за довгий час показався з коханою

Артем Пивоваров 7, 8 та 9 листопада виступив у Палаці спорту. Під час одного з концертів в залі помітили Дашу Чередниченко, яка зустрічається з артистом.

Один з шанувальників Артема поділився зворушливим моментом, де співак закохано дивитися на дівчину під час виступу. Пише 24 Канал з посиланням на тікток-акаунт pivovarovrx.

Під час виконання пісні "Блакить твоїх очей" Артем Пивоваров звернув увагу на жінку, яка дуже схожа на Дашу Чередниченко. Вона теж ніжно дивилася на співака, а момент вийшов настільки щирим, що в коментарях під відео пишуть: "Неможливо було не помітити ці погляди".

Фани також зауважили, що Артем та Даша мали закоханий вигляд.

Коментарі під відео з концерту Артема Пивоварова

Для довідки! З соцмереж Артема Пивоварова відомо, що всього в Палаці спорту буде 7 концертів підряд. Окрім трьох, які пройшли минулого тижня, фанів чекає ще чотири виступи – 12, 14, 15 та 16 листопада.

Що відомо про стосунки Артема Пивоварова та Даші Чередниченко?