Цей погляд говорить сам за себе: Пивоваров уперше за довгий час показався з коханою
- Артем Пивоваров під час концерту в Палаці спорту ніжно дивився на жінку, схожу на Дашу Чередниченко.
- Пивоваров підтвердив стосунки з Чередниченко, і навесні 2024 року на його руці помітили каблучку, що породило чутки про можливе одруження.
Артем Пивоваров 7, 8 та 9 листопада виступив у Палаці спорту. Під час одного з концертів в залі помітили Дашу Чередниченко, яка зустрічається з артистом.
Один з шанувальників Артема поділився зворушливим моментом, де співак закохано дивитися на дівчину під час виступу. Пише 24 Канал з посиланням на тікток-акаунт pivovarovrx.
Під час виконання пісні "Блакить твоїх очей" Артем Пивоваров звернув увагу на жінку, яка дуже схожа на Дашу Чередниченко. Вона теж ніжно дивилася на співака, а момент вийшов настільки щирим, що в коментарях під відео пишуть: "Неможливо було не помітити ці погляди".
Фани також зауважили, що Артем та Даша мали закоханий вигляд.
- "Неймовірно";
- "Які вони милі";
- "Ну любов";
- "Дуже гарна пара".
Для довідки! З соцмереж Артема Пивоварова відомо, що всього в Палаці спорту буде 7 концертів підряд. Окрім трьох, які пройшли минулого тижня, фанів чекає ще чотири виступи – 12, 14, 15 та 16 листопада.
Що відомо про стосунки Артема Пивоварова та Даші Чередниченко?
- Раніше в соцмережах співак час від часу публікував спільні фото з Дашею Чередниченко, яка була його концертна менеджерка.
- Згодом дівчина з'явилася в кліпі на пісню "Моя ніч", де вони пристрасно поцілувалися. У коментарі виданню Viva співак підтвердив їхні стосунки й зазначив, що у відеороботі вони фактично грають самих себе.
- Навесні 2024 року на безіменному пальці правої руки артиста помітили каблучку. Тоді почали ходити чутки про можливе одруження Артема Пивоварова. Водночас він тоді лише загадково зазначив "дуже багато планів".