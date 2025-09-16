Украинский певец Артем Пивоваров отправился в большой тур по городам США и Канады. Одним из первых его концертов стало выступление в Нью-Йорке.

В городе артист неожиданно устроил бесплатное шоу прямо на Таймс-сквер, передает Show 24. В то же время, как оказалось, концерт не обошелся без трудностей.

Вас также может заинтересовать "Пересадка волос и похудение с инъекциями": известный певец удивил изменениями во внешности

Так, по плану, 15 сентября в 19:00 Пивоваров должен был отыграть полноценную программу.



Артем Пивоваров на Таймс-сквер / Скриншот из инстаграм-сторис

Однако местные власти запретили использование аппаратуры и микрофонов. Несмотря на это, певец исполнил несколько песен вживую. В частности, Пивоваров спел свои хиты "Барабан" и "Рандеву". После пятой композиции к нему даже подошла полиция, как рассказали поклонники артиста.



Артем Пивоваров выступил на Таймс-сквер / Скриншот с тиктока

Но, несмотря на все ограничения, вокруг Пивоварова собралась толпа поклонников, среди которых было немало украинцев с сине-желтыми флагами.





Что известно о выступлениях Пивоварова за рубежом?