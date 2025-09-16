"Без полиции не обошлось": Артем Пивоваров выступил на Таймс-сквер в Нью-Йорке
- Артем Пивоваров выступил бесплатно на Таймс-сквер в Нью-Йорке, однако местные власти запретили использование аппаратуры, поэтому певец исполнил несколько песен вживую.
- Во время выступления к Пивоварову подошла полиция, но вокруг него собралась большая толпа поклонников, среди которых было много украинцев с флагами.
Украинский певец Артем Пивоваров отправился в большой тур по городам США и Канады. Одним из первых его концертов стало выступление в Нью-Йорке.
В городе артист неожиданно устроил бесплатное шоу прямо на Таймс-сквер, передает Show 24. В то же время, как оказалось, концерт не обошелся без трудностей.
Так, по плану, 15 сентября в 19:00 Пивоваров должен был отыграть полноценную программу.
Артем Пивоваров на Таймс-сквер / Скриншот из инстаграм-сторис
Однако местные власти запретили использование аппаратуры и микрофонов. Несмотря на это, певец исполнил несколько песен вживую. В частности, Пивоваров спел свои хиты "Барабан" и "Рандеву". После пятой композиции к нему даже подошла полиция, как рассказали поклонники артиста.
Артем Пивоваров выступил на Таймс-сквер / Скриншот с тиктока
Но, несмотря на все ограничения, вокруг Пивоварова собралась толпа поклонников, среди которых было немало украинцев с сине-желтыми флагами.
Что известно о выступлениях Пивоварова за рубежом?
- В сентябре певец отправился в турне по Северной Америке.
- Вживую его еще можно услышать в Майами, Торонто, Чикаго, Эдмонтоне, Сиэтле, Сан-Франциско, и Лос-Анджелесе.
- 14 сентября Артем Пивоваров уже дал концерт в Нью-Йорке. Особенностью был формат ORCHESTRA LIVE. С оркестром певец выступит еще только в Торонто.
- Последнее выступление запланировано на 28 сентября в Avalon Hollywood.