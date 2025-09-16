"Без поліції не обійшлося": Артем Пивоваров виступив на Таймс-сквер у Нью-Йорку
- Артем Пивоваров виступив безкоштовно на Таймс-сквер у Нью-Йорку, проте місцева влада заборонила використання апаратури, тож співак виконав кілька пісень наживо.
- Під час виступу до Пивоварова підійшла поліція, але навколо нього зібрався великий натовп шанувальників, серед яких було багато українців із прапорами.
Український співак Артем Пивоваров вирушив у великий тур містами США та Канади. Одним із перших його концертів став виступ у Нью-Йорку.
У місті артист несподівано влаштував безплатне шоу просто на Таймс-сквер, передає Show 24. Водночас, як виявилося, концерт не обійшовся без труднощів.
Так, за планом, 15 вересня о 19:00 Пивоваров мав відіграти повноцінну програму.
Артем Пивоваров на Таймс-сквер / Скриншот з інстаграм-сторіс
Однак місцева влада заборонила використання апаратури та мікрофонів. Попри це, співак виконав кілька пісень наживо. Зокрема, Пивоваров заспівав свої хіти "Барабан" і "Рандеву". Після п'ятої композиції до нього навіть підійшла поліція, як розповіли шанувальники артиста.
Артем Пивоваров виступив на Таймс-сквер / Скриншот з тіктоку
Та, попри всі обмеження, навколо Пивоварова зібрався натовп шанувальників, серед яких було чимало українців із синьо-жовтими прапорами.
Що відомо про виступи Пивоварова за кордоном?
- У вересні співак вирушив у турне Північною Америкою.
- Наживо його ще можна почути в Маямі, Торонто, Чикаго, Едмонтоні, Сіетлі, Сан-Франциско, та Лос-Анджелесі.
- 14 вересня Артем Пивоваров вже дав концерт у Нью-Йорку. Особливістю був формат ORCHESTRA LIVE. З оркестром співак виступить ще лише в Торонто.
- Останній виступ запланований на 28 вересня в Avalon Hollywood.