Український співак Артем Пивоваров вирушив у великий тур містами США та Канади. Одним із перших його концертів став виступ у Нью-Йорку.

У місті артист несподівано влаштував безплатне шоу просто на Таймс-сквер, передає Show 24. Водночас, як виявилося, концерт не обійшовся без труднощів.

Так, за планом, 15 вересня о 19:00 Пивоваров мав відіграти повноцінну програму.



Артем Пивоваров на Таймс-сквер / Скриншот з інстаграм-сторіс

Однак місцева влада заборонила використання апаратури та мікрофонів. Попри це, співак виконав кілька пісень наживо. Зокрема, Пивоваров заспівав свої хіти "Барабан" і "Рандеву". Після п'ятої композиції до нього навіть підійшла поліція, як розповіли шанувальники артиста.



Артем Пивоваров виступив на Таймс-сквер / Скриншот з тіктоку

Та, попри всі обмеження, навколо Пивоварова зібрався натовп шанувальників, серед яких було чимало українців із синьо-жовтими прапорами.





Що відомо про виступи Пивоварова за кордоном?