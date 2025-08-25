Укр Рус
25 августа, 12:56
2

Встреча с фанами и анонс четвертого Дворца спорта: во Львове отгремел концерт Артема Пивоварова

Мария Примыч
Основні тези
  • Артем Пивоваров выступил во Львове в День Независимости Украины, встретился с фанами и анонсировал четвертый концерт во Дворце спорта на 12 ноября.
  • Во время концерта военный сделал предложение своей любимой, а также вручил Пивоварову шевроны в знак благодарности.

Вчера, 24 августа, Артем Пивоваров выступил с концертом во Львове. Тысячи людей собрались на территории !FESTrepublic, чтобы послушать любимые песни и отпраздновать День Независимости Украины вместе с артистом.

Пивоваров встретился с поклонниками и спел для них и перед выступлением, а во время самого шоу анонсировал четвертый Дворец спорта. Как прошел львовский концерт певца, читайте в материале Show 24.

Перед концертом Артем Пивоваров вышел к фанам. Артист сыграл на гитаре и вместе с ними спел песню "Очі", которую записал в дуэте с украинской группой Quest Pistols. Премьера состоялась весной 2023 года.

На концерте Пивоваров исполнил такие популярные треки, как "Барабан", "Ой, на горе", "Думы", "Манифест", "Дежавю", "Терпи", "Там у тополі" и другие. Артист появился на сцене и с флагом Украины.

Невероятный Artem Pivovarov Второй раз на концерте,и точно не последний Эмоции зашкаливают,мой единственный и любимый исполнитель
жовтоблакитнесерце артемпивоваров

Во Львове Артем анонсировал четвертый концерт во Дворце спорта, который пройдет 12 ноября. Купить билеты можно по ссылке. Певец выступит в Киеве еще 7, 8 и 9 ноября.

В прошлом году мы сделали первыми в этой стране три Дворца подряд. Мы хотим продолжать поднимать планку и развивать украинскую индустрию, музыкальную культуру. Поэтому четвертый Дворец спорта – 12 ноября, 
– сказал со сцены Пивоваров.

Уххх... летим Artem Pivovarov

В сети пишут, что во время концерта Пивоварова во Львове военный сделал предложение своей возлюбленной. Девушка сказала "да". Мужчина, кроме того, вручил певцу шевроны в знак благодарности.

Военный сделал предложение девушке на концерте Артема Пивоварова во Львове?

