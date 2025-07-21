Певец, закрепленный страховочным снаряжением, неожиданно появился на высоком здании, а именно на крыше третьего этажа. После этого артист стремительно "полетел" к сцене на канатном спуске, держа в руках необычный микрофон-стойку, пишет Show24.

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Это зрелищное открытие вызвало настоящий взрыв эмоций у зрителей. Первой композицией, которую исполнил Пивоваров, стала "Ой на горі". Что интересно, в тот момент название песни приобрело буквальное значение, ведь певец начал петь еще с крыши здания. Только ступив на сцену, он без паузы продолжил выступление.

Одним из самых сильных моментов концерта стала эмоциональная речь, которую артист произнес перед исполнением песни "Думы", написанной на слова Тараса Шевченко. Пивоваров говорил о единстве, войну, украинцев и их силу духа:

Я горжусь тем, что живу с такими людьми, как вы, на одной земле, под одним флагом, дышу одним воздухом. Наша воля – это воля несокрушимых, и она вечная,

– отметил певец.

Вспоминая о героизме наших воинов, певец подчеркнул, что именно благодаря их ежедневной борьбе мы можем сегодня петь, жить и мечтать. К тому же во время концерта певец увидел в толпе человека из родного Волчанска и искренне воскликнул со сцены: "Друг, я тебя рад видеть! Волчанск – это Украина!".

Особенно трогательным был момент, когда зрители передали Артему государственный флаг, который он поднял над сценой под громкие аплодисменты. Пивоваров призвал украинцев вдохновлять других, оставаться людьми, продолжать мечтать и творить.

Я еще больше полюбил нашу нацию. Горжусь тем, что родился в этой стране,

– сказал артист, прежде чем начать исполнение "Дум", под которые зал пел вместе с ним.

Артем Пивоваров исполняет песню "Думы" на Atlas: смотрите видео онлайн

Кроме этого, Артем исполнил немало других хитов, в частности "Там у тополі", "Барабан", "Дежавю", "О, Панно!" и другие.

Добавим, накануне, 19 июля, финская рок-группа The Rasmus дала пресс-конференцию украинским журналистам. Музыканты рассказали о своих впечатлениях от Украины перед своим выступлением на фестивале.