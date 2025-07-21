Співак, закріплений страхувальним спорядженням, несподівано з'явився на високій будівлі, а саме на даху третього поверху. Після цього артист стрімко "полетів" до сцени на канатному спуску, тримаючи в руках незвичний мікрофон-стійку, пише Show24.

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Це видовищне відкриття викликало справжній вибух емоцій у глядачів. Першою композицією, яку виконав Пивоваров, стала "Ой на горі". Що цікаво, у той момент назва пісні набула буквального значення, адже співак почав співати ще з даху будівлі. Щойно ступивши на сцену, він без паузи продовжив виступ.

Одним із найсильніших моментів концерту стала емоційна промова, яку артист виголосив перед виконанням пісні "Думи", написаної на слова Тараса Шевченка. Пивоваров говорив про єдність, війну, українців та їхню силу духу:

Я пишаюся тим, що живу з такими людьми, як ви, на одній землі, під одним прапором, дихаю одним повітрям. Наша воля – це воля незламних, і вона вічна,

– зазначив співак.

Згадуючи про героїзм наших воїнів, співак підкреслив, що саме завдяки їхній щоденній боротьбі ми маємо змогу сьогодні співати, жити й мріяти. До того ж під час концерту співак побачив у натовпі людину з рідного Вовчанська й щиро вигукнув зі сцени: "Друже, я тебе радий бачити! Вовчанськ – це Україна!".

Особливо зворушливою була мить, коли глядачі передали Артему державний прапор, який він підняв над сценою під гучні оплески. Пивоваров закликав українців надихати інших, залишатися людьми, продовжувати мріяти й творити.

Я ще більше полюбив нашу націю. Пишаюся тим, що народився в цій країні,

– сказав артист, перш ніж розпочати виконання "Дум", під які зал співав разом із ним.

Артем Пивоваров виконує пісню "Думи" на Atlas: дивіться відео онлайн

Крім цього, Артем виконав чимало інших хітів, зокрема "Там у тополі", "Барабан", "Дежавю", "О, Панно!" та інші.

Додамо, напередодні, 19 липня, фінський рок-гурт The Rasmus дав пресконференцію українським журналістам. Музиканти розповіли про свої враження від України перед своїм виступом на фестивалі.