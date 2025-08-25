Учора, 24 серпня, Артем Пивоваров виступив з концертом у Львові. Тисячі людей зібралися на території !FESTrepublic, аби послухати улюблені пісні й відсвяткувати День Незалежності України разом з артистом.

Пивоваров зустрівся з шанувальниками та заспівав для них і перед виступом, а під час самого шоу анонсував четвертий Палац спорту. Як пройшов львівський концерт співака, читайте у матеріалі Show 24.

Теж цікаво "Полетів" з даху прямо на сцену: Артем Пивоваров вразив небезпечним трюком на Atlas Festival

Перед концертом Артем Пивоваров вийшов до фанів. Артист зіграв на гітарі й разом з ними заспівав пісню "Очі", яку записав у дуеті з українським гуртом Quest Pistols. Прем'єра відбулася навесні 2023 року.

На концерті Пивоваров виконав такі популярні треки, як "Барабан", "Ой, на горі", "Думи", "Маніфест", "Дежавю", "Терпи", "Там у тополі" та інші. Артист з'явився на сцені й з прапором України.

У Львові Артем анонсував четвертий концерт у Палаці спорту, який пройде 12 листопада. Придбати квитки можна за посиланням. Співак виступить у Києві ще 7, 8 і 9 листопада.

Торік ми зробили першими в цій країні три Палаци поспіль. Ми хочемо продовжувати підіймати планку і розвивати українську індустрію, музичну культуру. Тому четвертий Палац спорту – 12 листопада,

– сказав зі сцени Пивоваров.

У мережі пишуть, що під час концерту Пивоварова у Львові військовий освідчився своїй коханій. Дівчина сказала "так". Чоловік, крім того, вручив співакові шеврони на знак вдячності.

Раніше наша редакція писала про прем'єру мюзиклу "Ребелія [1991]" від МУР, що пройшла у Києві.