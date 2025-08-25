Укр Рус
Show24 Музика Зустріч з фанами й анонс четвертого Палацу спорту: у Львові відгримів концерт Артема Пивоварова
25 серпня, 12:56
2

Зустріч з фанами й анонс четвертого Палацу спорту: у Львові відгримів концерт Артема Пивоварова

Марія Примич
Основні тези
  • Артем Пивоваров виступив у Львові на День Незалежності України, зустрівся з фанами та анонсував четвертий концерт у Палаці спорту на 12 листопада.
  • Під час концерту військовий освідчився своїй коханій, а також вручив Пивоварову шеврони на знак вдячності.

Учора, 24 серпня, Артем Пивоваров виступив з концертом у Львові. Тисячі людей зібралися на території !FESTrepublic, аби послухати улюблені пісні й відсвяткувати День Незалежності України разом з артистом.

Пивоваров зустрівся з шанувальниками та заспівав для них і перед виступом, а під час самого шоу анонсував четвертий Палац спорту. Як пройшов львівський концерт співака, читайте у матеріалі Show 24

Теж цікаво "Полетів" з даху прямо на сцену: Артем Пивоваров вразив небезпечним трюком на Atlas Festival

Перед концертом Артем Пивоваров вийшов до фанів. Артист зіграв на гітарі й разом з ними заспівав пісню "Очі", яку записав у дуеті з українським гуртом Quest Pistols. Прем'єра відбулася навесні 2023 року. 

На концерті Пивоваров виконав такі популярні треки, як "Барабан", "Ой, на горі", "Думи", "Маніфест", "Дежавю", "Терпи", "Там у тополі" та інші. Артист з'явився на сцені й з прапором України. 

@__irastr__ Неймовірний @Artem Pivovarov Вдруге на концерті,і точно не востаннє Емоції зашкалюють,мій єдиний і улюблений виконавець #артемпивоваров #барабан #львів2025 ♬ оригінальний звук - Ira
@__irastr__ @Artem Pivovarov #жовтоблакитнесерце #артемпивоваров ♬ оригінальний звук - Ira

У Львові Артем анонсував четвертий концерт у Палаці спорту, який пройде 12 листопада. Придбати квитки можна за посиланням. Співак виступить у Києві ще 7, 8 і 9 листопада. 

Торік ми зробили першими в цій країні три Палаци поспіль. Ми хочемо продовжувати підіймати планку і розвивати українську індустрію, музичну культуру. Тому четвертий Палац спорту – 12 листопада, 
– сказав зі сцени Пивоваров. 

@pivovarov_music_fan Ухх… летимо @Artem Pivovarov #pivovarov #артемпивоваров #палацспорту #artempivovarov ♬ оригінальний звук - pivovarov_music_fan

У мережі пишуть, що під час концерту Пивоварова у Львові військовий освідчився своїй коханій. Дівчина сказала "так". Чоловік, крім того, вручив співакові шеврони на знак вдячності. 

@grebenyuk_photo Військовий зробив пропозицію дівчині на концерті Артема Пивоварова у Львові? @Artem Pivovarov #пивоваров #львів #рекомендації #fyp ♬ оригінальний звук - grebenyuk_photo_lviv

Раніше наша редакція писала про прем'єру мюзиклу "Ребелія [1991]" від МУР, що пройшла у Києві. 