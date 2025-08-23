Назва "Ребелія" походить із давніх хронік і означає "бунт, повстання, спротив". У виставі це слово набуває нового звучання, перетворюючись на мистецький маніфест: незалежність України не була подарунком – її здобули боротьбою, і тепер вона потребує нашого захисту. Редакція Show24 відвідала мюзикл, тому розповідає детальніше про те, як він пройшов.

Цікаво Не тільки "Хата на тата": розважальні шоу незалежної України, які пам'ятає кожен

Перші сцени вистави миттєво занурюють глядачів у похмуру радянську атмосферу. На сцені майорять червоні прапори, актори в уніформі відтворюють образи партійних функціонерів, а зі сцени звучать пафосні гасла на славу диктаторам. Усе це створює відчуття показної величі системи, побудованої на брехні та страху.

Втім, уже за кілька хвилин ця штучна урочистість руйнується, і перед очима постає зовсім інший світ – світ українського спротиву. На сцені оживають ключові події другої половини XX століття, які поступово ведуть глядача від атмосферних замальовок радянщини до моментів, що стали вирішальними на шляху до незалежності.

Вистава "Ребелія [1991]" / Фото MELODY

Особливо емоційним був епізод прем'єри фільму Сергія Параджанова "Тіні забутих предків", який відбувся у вересні 1965 року та перетворився на першу в СРСР публічну акцію протесту проти репресій. Коли Іван Дзюба зі сцени повідомляє про арешти української інтелігенції, у залі лунає заклик В'ячеслава Чорновола: "Хто проти тиранії – встаньте!". У той час піднялися лише одиниці, а тепер – увесь зал.

Заклик В'ячеслава Чорновола під час вистави "Ребелія [1991]": дивіться відео онлайн

Одним з найсильніших моментів вистави є поява Василя Стуса. Поруч із ним несподівано виникає хрест із написом "Боже, бережи Донбас" – деталь, яка з'єднує минуле з теперішнім і болісно відгукується у серці кожного глядача.

Поява Василя Стуса під час вистави "Ребелія [1991]": дивіться відео онлайн

Далі дія переносить присутніх у 1991 рік. Перед глядачами оживає момент візиту до Києва Джорджа Буша-старшого, який у своїй промові закликав українців утриматися від "суїцидального націоналізму" й підтримати Горбачова. Цей епізод викликав напругу в залі, адже всі зрозуміли, як багато сил знадобилося, щоб відстояти право на власну державу.

Кульмінацією вистави стало звучання сигналу, що свідчить про завершення голосування – Україна нарешті здобула незалежність. У цей момент на сцену виходять ті, хто віддав життя за національні ідеї: Алла Горська, Василь Симоненко та інші митці, чия творчість і громадянська позиція стали фундаментом сучасної України.

Глядачі підспівували пісням та бурхливо плескали після кожної сцени, особливо під час появи акторів, які виконали ролі Стуса та Чорновола. У виставі були втілені також Іван Світличний, Іван Дзюба, Лесь Танюк, Іван Драч та інші знакові постаті українського руху.

Вистава "Ребелія [1991]" / Фото MELODY

У мюзиклі зіграли Валентин Фоменко, Роман Муленко, Роман Рогоза, Марія Деменко, Валерій Величко, Анна Одинець, Альона Якименко, Вікторія Бородай, Артур Пісковський, Григорій Нікіфоров, Віктор Ткаченко, Олексій Самойленко, Анна Андрух, Микола Шмундир, Олексій Заїка.

Творча команда постановки:

музика – Віктор Ткаченко;

режисер – Олександр Хоменко;

костюми – Леся Патока;

сценографія – Софія Zbroya Пляцко;

хореографія – Інна Матюшина;

світло – Антон Семенюк.

Важливою частиною прем'єри став благодійний збір коштів на потреби 12-ї бригади спецпризначення "Азов". Під час аукціону було продано унікальний годинник "Наш час настав. Ребелія", один з 34-х у світі, за 100 000 гривень. Інший лот, що складався з ескізів образу Чорновола, оригінальних бюлетенів референдуму 1991 року та автографів акторів, зібрав 170 000 гривень.

Нагадаємо, що вже 24 серпня, у День Незалежності України, відбудеться прем'єра альбому "Ребелія [1991]" на всіх стрімінгових платформах, а також реліз лірик-відео на YouTube-каналі МУР.