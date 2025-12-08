Полиция начала расследование нападения на артистов ансамбля "Гуцулия"

В полиции прокомментировали инцидент, произошедший с артистами Ивано-Франковского национального академического Гуцульского ансамбля песни и танца "Гуцулия". Вчера коллектив сообщил, что на них совершили нападение.

Пишет 24 Канал со ссылкой на портал Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

В полиции рассказали, что компания совершила конфликт с водителем микроавтобуса и артистами прикарпатского народного ансамбля, которые возвращались с гастролей в Ивано-Франковск. Инцидент произошел в воскресенье, 7 декабря, около 3 часов ночи на территории заправки в городе Шептицкий Львовской области.

Трое артистов и водитель получили телесные повреждения. Все они – жители Ивано-Франковска, в возрасте от 25 до 44 лет. У одного из пострадавших перелом, а у других – ушибы и ссадины.

В полиции заявили, что установили всех участников конфликта, и сейчас продолжаются следственные действия. Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (Хулиганство).

Санкция статьи предусматривает наказание – ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет. Сейчас продолжается досудебное расследование,

– говорится в заявлении.

Что в команде ансамбля "Гуцулия" рассказали о нападении?