Полиция начала расследование нападения на артистов ансамбля "Гуцулия"
- Конфликт произошел между артистами ансамбля "Гуцулия" и компанией на заправке в городе Шептицкий, в результате чего трое артистов и водитель получили телесные повреждения.
- Полиция начала уголовное производство по статье о хулиганстве.
В полиции прокомментировали инцидент, произошедший с артистами Ивано-Франковского национального академического Гуцульского ансамбля песни и танца "Гуцулия". Вчера коллектив сообщил, что на них совершили нападение.
Пишет 24 Канал со ссылкой на портал Главного управления Национальной полиции во Львовской области.
В полиции рассказали, что компания совершила конфликт с водителем микроавтобуса и артистами прикарпатского народного ансамбля, которые возвращались с гастролей в Ивано-Франковск. Инцидент произошел в воскресенье, 7 декабря, около 3 часов ночи на территории заправки в городе Шептицкий Львовской области.
Трое артистов и водитель получили телесные повреждения. Все они – жители Ивано-Франковска, в возрасте от 25 до 44 лет. У одного из пострадавших перелом, а у других – ушибы и ссадины.
В полиции заявили, что установили всех участников конфликта, и сейчас продолжаются следственные действия. Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (Хулиганство).
Санкция статьи предусматривает наказание – ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет. Сейчас продолжается досудебное расследование,
– говорится в заявлении.
Что в команде ансамбля "Гуцулия" рассказали о нападении?
О нападении сообщил художественный руководитель ансамбля "Гуцулия" Василий Шеремета. По его словам, группа молодых агрессивных парней и девушек ворвалась в автобус, разбросала вещи, провоцировала конфликт, а впоследствии дошло до физического насилия.
Участники коллектива получили серьезные травмы, в частности у администратора ушиб ребер и сильный стресс.
Шеремета рассказал, что полиция не задержала нападавших после инцидента, а спокойно общалась с ними. Неизвестные же вели себя агрессивно и употребляли нецензурную лексику.