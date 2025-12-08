Поліція розпочала розслідування нападу на артистів ансамблю "Гуцулія"
- Конфлікт стався між артистами ансамблю "Гуцулія" та компанією на заправці в місті Шептицький, унаслідок чого троє артистів і водій отримали тілесні ушкодження.
- Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею про хуліганство.
У поліції прокоментували інцидент, що трапився з артистами Івано-Франківського національного академічного Гуцульського ансамблю пісні й танцю "Гуцулія". Учора колектив повідомив, що на них вчинили напад.
Пише 24 Канал з посиланням на портал Головного управління Національної поліції у Львівській області.
У поліції розповіли, що компанія вчинила конфлікт із водієм мікроавтобуса й артистами прикарпатського народного ансамблю, які поверталися з гастролей в Івано-Франківськ. Інцидент стався у неділю, 7 грудня, близько 3 години ночі на території заправки у місті Шептицький Львівської області.
Троє артистів та водій отримали тілесні ушкодження. Усі вони – жителі Івано-Франківська, віком від 25 до 44 років. В одного із постраждалих перелом, а в інших – забої та садна.
У поліції заявили, що встановили всіх учасників конфлікту, і наразі тривають слідчі дії. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство).
Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років. Наразі триває досудове розслідування,
– йдеться у заяві.
Що у команді ансамблю "Гуцулія" розповіли про напад?
Про напад повідомив художній керівник ансамблю "Гуцулія" Василь Шеремета. За його словами, група молодих агресивних молодиків та дівчат увірвалася в автобус, розкидала речі, провокувала конфлікт, а згодом дійшло до фізичного насильства.
Учасники колективу отримали серйозні травми, зокрема в адміністраторки забій ребер і сильний стрес.
Шеремета розповів, що поліція не затримала нападників після інциденту, а спокійно спілкувалася з ними. Невідомі ж поводилися агресивно і вживали нецензурну лексику.