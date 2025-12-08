Поліція розпочала розслідування нападу на артистів ансамблю "Гуцулія"

У поліції прокоментували інцидент, що трапився з артистами Івано-Франківського національного академічного Гуцульського ансамблю пісні й танцю "Гуцулія". Учора колектив повідомив, що на них вчинили напад.

Пише 24 Канал з посиланням на портал Головного управління Національної поліції у Львівській області.

У поліції розповіли, що компанія вчинила конфлікт із водієм мікроавтобуса й артистами прикарпатського народного ансамблю, які поверталися з гастролей в Івано-Франківськ. Інцидент стався у неділю, 7 грудня, близько 3 години ночі на території заправки у місті Шептицький Львівської області.

Троє артистів та водій отримали тілесні ушкодження. Усі вони – жителі Івано-Франківська, віком від 25 до 44 років. В одного із постраждалих перелом, а в інших – забої та садна.

У поліції заявили, що встановили всіх учасників конфлікту, і наразі тривають слідчі дії. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство).

Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років. Наразі триває досудове розслідування,

– йдеться у заяві.

Що у команді ансамблю "Гуцулія" розповіли про напад?