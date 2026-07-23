Ассия Ахат неожиданно вернулась в Киев из США и заинтриговала своими планами

Известная артистка после длительного пребывания за океаном вновь появилась в украинской столице. Она уже работает над новыми проектами и готовится к возвращению на сцену.

Как стало известно из интервью "Сцена событий", скрипачка и певица Ассия Ахат после нескольких лет жизни в США вновь работает в Киеве над новым творческим этапом. Артистка уже запускает серию музыкальных проектов и планирует возвращение на сцену.

В беседе артистка призналась, что за время полномасштабной войны создала три инструментальных альбома. По ее словам, эта музыка уже получает признание за границей и собирает награды на конкурсах в США и Европе.

В то же время Ахат призналась, что соскучилась по песенному творчеству, которое в свое время хорошо знали украинские слушатели. Именно поэтому сейчас она сосредоточилась на работе в столице и готовится к новым релизам.

Сейчас я нахожусь в Киеве и активно готовлюсь к новому этапу. Уже в ближайшие дни мы начнем съемки нескольких музыкальных клипов и фотосессий вместе с людьми, которых я очень ценю и уважаю как профессионалов,

– говорит Ахат.



Ассия Ахат возвращается в Украину / фото из инстаграма

Отдельно Ахат прокомментировала слухи о возможном участии в "Музыкальной платформе". Она подтвердила, что переговоры были, но из-за организационных моментов участие пришлось отложить.

Мы очень хотели принять участие в проекте, но на этот раз не удалось вовремя согласовать все организационные моменты. Сейчас мы активно работаем над новым музыкальным материалом, завершаем несколько важных творческих процессов, поэтому решили не торопиться. Уверена, что впереди еще будет много интересных встреч со зрителями,

– говорит Ахат.

Она добавила, что надеется в скором времени не только представить новые работы, но и объявить о выступлениях в Украине. По словам артистки, ей очень хочется снова увидеться со своими слушателями.

Ранее в Украину вернулась Мика Ньютон, которая также живет в США и целых 14 лет не выступала в Киеве.