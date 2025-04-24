"Никогда еще так быстро не бежали в метро": что говорят звезды об атаке на Киев

В ночь на 24 апреля Россия осуществила масштабную атаку по территории Украины. Враг использовал комбинированную тактику, сначала запустив дроны-камикадзе "Шахед", а затем атаковав ракетами различных типов.

Под ударом оказались несколько областей Украины, включая Киев, где в момент обстрела находились и украинские звезды, которые уже отреагировали на очередной акт агрессии, пишет Show 24.

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Лилия Ребрик в соцсетях поделилась кадрами с последствиями обстрела и отметила, что для украинцев прошла "еще одна страшная ночь".



Лилия Ребрик прокомментировала ракетный обстрел столицы / Скриншот из инстаграм-сторис

Заметим, по состоянию на утро подтверждена гибель 9 человек, более 70 получили ранения различной степени тяжести.

Маша Ефросинина вместе с сыном Сашей во время ракетной атаки были в метро.

Очень страшная ночь. Мы никогда еще так быстро не бежали в метро,

– поделилась телеведущая.



Маша Ефросинина прокомментировала ракетный обстрел Киева / Скриншот из инстаграм-сторис

Кроме того, ночь в укрытии с сыном провела Даша Квиткова. Она поделилась, что в столице "было очень громко и страшно".



Даша Квиткова с сыном в укрытии / Скриншот из инстаграм-сторис

Жена Монатика тоже отметила, что в Киеве творился ужас.



Ирина Монатик прокомментировала ракетный обстрел Киева / Скриншот из инстаграм-сторис

Также о ракетной атаке высказалась дочь Скрябина. Она призналась, что для нее это была одна из самых страшных ночей за время войны.

До сих пор меня трясет от тахикардии. Выбегать в пижаме, понимая, что взрыв был очень близко возле ЖК,

– поделилась Барбара.



Барбара Кузьменко отреагировала на ракетный обстрел столицы / Скриншот из инстаграм-сторис

Бывшая жена Владимира Остапчука, Кристина Горняк, тоже распространила красноречивую инстаграм-сторис, где выразила соболезнования семьям пострадавших и погибших. Она к тому же призвала украинцев донатить, ведь это лучшая конвертация агрессии.



Кристина Горняк прокомментировала обстрел столицы / Скриншот из инстаграм-сторис

Надя Дорофеева, Ольга Сумская, alyona alyona и многие другие артисты также прокомментировали ракетную атаку на столицу.

Реакция украинских звезд на ракетный обстрел столицы / Скриншоты из инстаграм-сторис