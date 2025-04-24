"Никогда еще так быстро не бежали в метро": что говорят звезды об атаке на Киев
- Россия осуществила массированную атаку на Украину 24 апреля, используя дроны-камикадзе и различные типы ракет, что поразило несколько областей, включая Киев.
- Украинские звезды, как Лилия Ребрик, Маша Ефросинина, Даша Квиткова, Ирина Монатик и другие, отреагировали на обстрел, выражая страх и сочувствие, а также призывая к поддержке пострадавших.
В ночь на 24 апреля Россия осуществила масштабную атаку по территории Украины. Враг использовал комбинированную тактику, сначала запустив дроны-камикадзе "Шахед", а затем атаковав ракетами различных типов.
Под ударом оказались несколько областей Украины, включая Киев, где в момент обстрела находились и украинские звезды, которые уже отреагировали на очередной акт агрессии, пишет Show 24.
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Лилия Ребрик в соцсетях поделилась кадрами с последствиями обстрела и отметила, что для украинцев прошла "еще одна страшная ночь".
Лилия Ребрик прокомментировала ракетный обстрел столицы / Скриншот из инстаграм-сторис
Заметим, по состоянию на утро подтверждена гибель 9 человек, более 70 получили ранения различной степени тяжести.
Маша Ефросинина вместе с сыном Сашей во время ракетной атаки были в метро.
Очень страшная ночь. Мы никогда еще так быстро не бежали в метро,
– поделилась телеведущая.
Маша Ефросинина прокомментировала ракетный обстрел Киева / Скриншот из инстаграм-сторис
Кроме того, ночь в укрытии с сыном провела Даша Квиткова. Она поделилась, что в столице "было очень громко и страшно".
Даша Квиткова с сыном в укрытии / Скриншот из инстаграм-сторис
Жена Монатика тоже отметила, что в Киеве творился ужас.
Ирина Монатик прокомментировала ракетный обстрел Киева / Скриншот из инстаграм-сторис
Также о ракетной атаке высказалась дочь Скрябина. Она призналась, что для нее это была одна из самых страшных ночей за время войны.
До сих пор меня трясет от тахикардии. Выбегать в пижаме, понимая, что взрыв был очень близко возле ЖК,
– поделилась Барбара.
Барбара Кузьменко отреагировала на ракетный обстрел столицы / Скриншот из инстаграм-сторис
Бывшая жена Владимира Остапчука, Кристина Горняк, тоже распространила красноречивую инстаграм-сторис, где выразила соболезнования семьям пострадавших и погибших. Она к тому же призвала украинцев донатить, ведь это лучшая конвертация агрессии.
Кристина Горняк прокомментировала обстрел столицы / Скриншот из инстаграм-сторис
Надя Дорофеева, Ольга Сумская, alyona alyona и многие другие артисты также прокомментировали ракетную атаку на столицу.
Реакция украинских звезд на ракетный обстрел столицы / Скриншоты из инстаграм-сторис