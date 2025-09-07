В ночь на 7 сентября Россия атаковала Украину дронами и ракетами, в частности ударила по Киеву. Григорий и Кристина Решетники показала, как вместе с сыновьями прятались в укрытии.

Семья находится в столице. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм Григория.

Григорий и Кристина Решетники вместе с сыновьями прятались от российской атаки на Киев на паркинге. Телеведущий опубликовал фото, где Иван, Дмитрий и Александр лежат в машине.

Каждое сердце украинского ребенка чрезвычайно мужественное и сильное. Однако отпечатки переживаний и страданий запечатлены на них навсегда. Все они – наши маленькие герои и героини,

– написал Решетник.

Сыновья Григория и Кристины Решетников во время атаки / Фото из инстаграма телеведущего

Кристина Решетник сообщила, что за 12 часов было 4 воздушные тревоги. 2 раза ночью семья спускалась в укрытие.

Сын Григория и Кристины Решетников / Скриншот из инстаграма

Сыновья Решетников прячутся в машине / видео из инстаграма Кристины

Ночная атака по Киеву: главное