Решетники показали, як разом з синами ховалися під час атаки на Київ: "Наші маленькі герої"
7 вересня, 10:51
Решетники показали, як разом з синами ховалися під час атаки на Київ: "Наші маленькі герої"

Марія Примич
Основні тези
  • У ніч проти 7 вересня Росія атакувала Україну дронами й ракетами, зокрема вдарила по Києву, що змусило Григорія та Христину Решетників з синами ховатися в укритті.
  • Христина Решетник повідомила, що за 12 годин у Києві було 4 повітряні тривоги, 2 рази сім'я спускалася в укриття.

У ніч проти 7 вересня Росія атакувала Україну дронами й ракетами, зокрема вдарила по Києву. Григорій і Христина Решетники показала, як разом з синами ховалися в укритті.

Сім'я перебуває у столиці. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм Григорія. 

Григорій та Христина Решетники разом з синами ховалися від російської атаки на Київ на паркінгу. Телеведучий опублікував фото, де Іван, Дмитро та Олександр лежать у машині. 

Кожне серце української дитини надзвичайно мужнє та сильне. Проте відбитки переживань і страждань закарбовані на них назавжди. Всі вони – наші маленькі герої та героїні, 
– написав Решетник. 

Сини Григорія та Христини Решетників під час атаки / Фото з інстаграму телеведучого 

Христина Решетник повідомила, що за 12 годин було 4 повітряні тривоги. 2 рази вночі сім'я спускалася в укриття.

Син Григорія та Христини Решетників / Скриншот з інстаграму

Сини Решетників ховаються в машині / відео з інстаграму Христини

Нічна атака по Києву: головне

  • Цієї ночі Росія атакувала Україну 823 засобами повітряного нападу. Ворог запустив 810 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів, 9 крилатих ракет "Іскандер-К", 4 балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23. Силами ППО збито/подавлено 751 повітряну ціль. 

  • Ворог вдарив по Святошинському, Дарницькому, Печерському районах Києва. Пошкоджень зазнали кілька багатоповерхівок, 4-поверховий житловий будинок, будівля Кабінету Міністрів.

  • Начальник КМВА Тимур Ткаченко написав у своєму телеграм-каналі, що станом на 10:00 відомо про 20 постраждалих і двох загиблих внаслідок обстрілу столиці. 