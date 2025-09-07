Сім'я перебуває у столиці. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм Григорія.

Не пропустіть Летіли ракети та "Шахеди", під ударом 20 міст: усе про наслідки ворожої атаки

Григорій та Христина Решетники разом з синами ховалися від російської атаки на Київ на паркінгу. Телеведучий опублікував фото, де Іван, Дмитро та Олександр лежать у машині.

Кожне серце української дитини надзвичайно мужнє та сильне. Проте відбитки переживань і страждань закарбовані на них назавжди. Всі вони – наші маленькі герої та героїні,

– написав Решетник.

Сини Григорія та Христини Решетників під час атаки / Фото з інстаграму телеведучого

Христина Решетник повідомила, що за 12 годин було 4 повітряні тривоги. 2 рази вночі сім'я спускалася в укриття.

Син Григорія та Христини Решетників / Скриншот з інстаграму

Сини Решетників ховаються в машині / відео з інстаграму Христини

Нічна атака по Києву: головне