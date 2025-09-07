Сім'я перебуває у столиці. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм Григорія.
Не пропустіть Летіли ракети та "Шахеди", під ударом 20 міст: усе про наслідки ворожої атаки
Григорій та Христина Решетники разом з синами ховалися від російської атаки на Київ на паркінгу. Телеведучий опублікував фото, де Іван, Дмитро та Олександр лежать у машині.
Кожне серце української дитини надзвичайно мужнє та сильне. Проте відбитки переживань і страждань закарбовані на них назавжди. Всі вони – наші маленькі герої та героїні,
– написав Решетник.
Сини Григорія та Христини Решетників під час атаки / Фото з інстаграму телеведучого
Христина Решетник повідомила, що за 12 годин було 4 повітряні тривоги. 2 рази вночі сім'я спускалася в укриття.
Син Григорія та Христини Решетників / Скриншот з інстаграму
Сини Решетників ховаються в машині / відео з інстаграму Христини
Нічна атака по Києву: головне
Цієї ночі Росія атакувала Україну 823 засобами повітряного нападу. Ворог запустив 810 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів, 9 крилатих ракет "Іскандер-К", 4 балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23. Силами ППО збито/подавлено 751 повітряну ціль.
Ворог вдарив по Святошинському, Дарницькому, Печерському районах Києва. Пошкоджень зазнали кілька багатоповерхівок, 4-поверховий житловий будинок, будівля Кабінету Міністрів.
Начальник КМВА Тимур Ткаченко написав у своєму телеграм-каналі, що станом на 10:00 відомо про 20 постраждалих і двох загиблих внаслідок обстрілу столиці.