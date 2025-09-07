Семья находится в столице. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм Григория.
Григорий и Кристина Решетники вместе с сыновьями прятались от российской атаки на Киев на паркинге. Телеведущий опубликовал фото, где Иван, Дмитрий и Александр лежат в машине.
Каждое сердце украинского ребенка чрезвычайно мужественное и сильное. Однако отпечатки переживаний и страданий запечатлены на них навсегда. Все они – наши маленькие герои и героини,
– написал Решетник.
Сыновья Григория и Кристины Решетников во время атаки / Фото из инстаграма телеведущего
Кристина Решетник сообщила, что за 12 часов было 4 воздушные тревоги. 2 раза ночью семья спускалась в укрытие.
Сын Григория и Кристины Решетников / Скриншот из инстаграма
Сыновья Решетников прячутся в машине / видео из инстаграма Кристины
Ночная атака по Киеву: главное
Этой ночью Россия атаковала Украину 823 средствами воздушного нападения. Враг запустил 810 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов, 9 крылатых ракет "Искандер-К", 4 баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23. Силами ПВО сбито/подавлено 751 воздушную цель.
Враг ударил по Святошинскому, Дарницкому, Печерскому районам Киева. Повреждения получили несколько многоэтажек, 4-этажный жилой дом, здание Кабинета Министров.
Начальник КГВА Тимур Ткаченко написал в своем телеграм-канале, что по состоянию на 10:00 известно о 20 пострадавших и двух погибших в результате обстрела столицы.