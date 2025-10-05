Укр Рус
Show24 Украинские звезды Проснулась под звуки ракет: Дорофеева показала, как пряталась во время массированной атаки на Львов
5 октября, 12:49
2

Боже, сколько ракет, – Дорофеева оказалась во Львове во время массированной атаки

Мария Примыч
Основні тези
  • Надя Дорофеева стала свидетелем российской атаки на Львов и вместе с командой пряталась в укрытии.
  • Певица сообщила о ситуации в телеграм-канале.

Надя Дорофеева стала свидетелем сегодняшней российской атаки на Львов. Певица показала, как вместе с командой пряталась в укрытии.

Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на телеграмм-канал Дорофеевой.

Не пропустите Было очень страшно, – Дорофеева и Монатик снимали клип во время ракетного обстрела Киева

Надя Дорофеева вышла на связь к поклонникам около 6 часов утра.

Проснулись в автобусе во Львове под звуки ракет. Жесть, 
– сообщила она.

Позже певица вместе с командой спустилась в укрытие. Она опубликовала фотографию оттуда.

Боже, сколько ракет, это просто жесть. Сидим с командой, 
– написала Дорофеева.

Надя Дорофеева в укрытии / Фото из телеграм-канала певицы

Заметим! Сегодня, 5 октября, Надя Дорофеева должна выступить в "Форум Львов" в честь его 10-летия, о чем команда ТРЦ сообщила в инстаграме. Певица станет хедлайнеркой фестиваля "Вместе ради будущего".

Атака на Львов 5 октября: главное

  • 5 октября Россия запустила по Украине ракеты и ударные дроны. Массированной атаке подвергся Львов. Утром Андрей Садовый сообщил, что часть города осталась без света.

  • Больше всего пострадал район Левандовка, в индустриальном парке Sparrow возник пожар.

  • Россияне атаковали по меньшей мере семь гражданских промышленных предприятий. Городской голова также рассказал, что повреждены детский сад, церковь и школы.

  • Враг также ударил по жилой застройке в селе Лапаевка, что под Львовом. По предварительным данным погибли четыре человека, еще четверо – получили ранения.