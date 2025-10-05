Надя Дорофеева стала свидетелем сегодняшней российской атаки на Львов. Певица показала, как вместе с командой пряталась в укрытии.

Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на телеграмм-канал Дорофеевой.

Надя Дорофеева вышла на связь к поклонникам около 6 часов утра.

Проснулись в автобусе во Львове под звуки ракет. Жесть,

– сообщила она.

Позже певица вместе с командой спустилась в укрытие. Она опубликовала фотографию оттуда.

Боже, сколько ракет, это просто жесть. Сидим с командой,

– написала Дорофеева.

Надя Дорофеева в укрытии / Фото из телеграм-канала певицы

Заметим! Сегодня, 5 октября, Надя Дорофеева должна выступить в "Форум Львов" в честь его 10-летия, о чем команда ТРЦ сообщила в инстаграме. Певица станет хедлайнеркой фестиваля "Вместе ради будущего".

