Боже, скільки ракет, – Дорофєєва опинилася у Львові під час масованої атаки
- Надя Дорофєєва стала свідком російської атаки на Львів і разом з командою ховалася в укритті.
- Співачка повідомила про ситуацію в телеграм-каналі.
Надя Дорофєєва стала свідком сьогоднішньої російської атаки на Львів. Співачка показала, як разом з командою ховалася в укритті.
Про це повідомляє Show 24 з посиланням на телеграм-канал Дорофєєвої.
Надя Дорофєєва вийшла на зв'язок до шанувальників близько 6 години ранку.
Прокинулись в автобусі у Львові під звуки ракет. Жесть,
– повідомила вона.
Пізніше співачка разом з командою спустилася в укриття. Вона опублікувала фотографію звідти.
Боже, скільки ракет, це просто жесть. Сидимо з командою,
– написала Дорофєєва.
Зауважимо! Сьогодні, 5 жовтня, Надя Дорофєєва має виступити у "Форум Львів" на честь його 10-річчя, про що команда ТРЦ повідомила в інстаграмі. Співачка стане хедлайнеркою фестивалю "Разом задля майбутнього".
Атака на Львів 5 жовтня: головне
5 жовтня Росія запустила по Україні ракети й ударні дрони. Масованої атаки зазнав Львів. Вранці Андрій Садовий повідомив, що частина міста залишилась без світла.
Найбільше постраждав район Левандівка, в індустріальному парку Sparrow виникла пожежа.
Росіяни атакували щонайменше сім цивільних промислових підприємств. Міський голова також розповів, що пошкоджені дитячий садок, церква і школи.
Ворог також вдарив по житловій забудові у селі Лапаївка, що під Львовом. За попередніми даними загинуло четверо людей, ще четверо – отримали поранення.