Прокинулась під звуки ракет: Дорофєєва показала, як ховалась під час масованої атаки на Львів
5 жовтня, 12:49
Боже, скільки ракет, – Дорофєєва опинилася у Львові під час масованої атаки

Марія Примич
Основні тези
  • Надя Дорофєєва стала свідком російської атаки на Львів і разом з командою ховалася в укритті.
  • Співачка повідомила про ситуацію в телеграм-каналі.

Надя Дорофєєва стала свідком сьогоднішньої російської атаки на Львів. Співачка показала, як разом з командою ховалася в укритті.

Про це повідомляє Show 24 з посиланням на телеграм-канал Дорофєєвої.

Надя Дорофєєва вийшла на зв'язок до шанувальників близько 6 години ранку.

Прокинулись в автобусі у Львові під звуки ракет. Жесть, 
– повідомила вона. 

Пізніше співачка разом з командою спустилася в укриття. Вона опублікувала фотографію звідти.

Боже, скільки ракет, це просто жесть. Сидимо з командою, 
– написала Дорофєєва.

Надя Дорофєєва в укритті / Фото з телеграм-каналу співачки

Зауважимо! Сьогодні, 5 жовтня, Надя Дорофєєва має виступити у "Форум Львів" на честь його 10-річчя, про що команда ТРЦ повідомила в інстаграмі. Співачка стане хедлайнеркою фестивалю "Разом задля майбутнього".

Атака на Львів 5 жовтня: головне

  • 5 жовтня Росія запустила по Україні ракети й ударні дрони. Масованої атаки зазнав Львів. Вранці Андрій Садовий повідомив, що частина міста залишилась без світла.

  • Найбільше постраждав район Левандівка, в індустріальному парку Sparrow виникла пожежа. 

  • Росіяни атакували щонайменше сім цивільних промислових підприємств. Міський голова також розповів, що пошкоджені дитячий садок, церква і школи. 

  • Ворог також вдарив по житловій забудові у селі Лапаївка, що під Львовом. За попередніми даними загинуло четверо людей, ще четверо – отримали поранення. 