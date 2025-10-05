Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на телеграмм-канал Дорофеевой.
Надя Дорофеева вышла на связь к поклонникам около 6 часов утра.
Проснулись в автобусе во Львове под звуки ракет. Жесть,
– сообщила она.
Позже певица вместе с командой спустилась в укрытие. Она опубликовала фотографию оттуда.
Боже, сколько ракет, это просто жесть. Сидим с командой,
– написала Дорофеева.
Надя Дорофеева в укрытии / Фото из телеграм-канала певицы
Заметим! Сегодня, 5 октября, Надя Дорофеева должна выступить в "Форум Львов" в честь его 10-летия, о чем команда ТРЦ сообщила в инстаграме. Певица станет хедлайнеркой фестиваля "Вместе ради будущего".
Атака на Львов 5 октября: главное
5 октября Россия запустила по Украине ракеты и ударные дроны. Массированной атаке подвергся Львов. Утром Андрей Садовый сообщил, что часть города осталась без света.
Больше всего пострадал район Левандовка, в индустриальном парке Sparrow возник пожар.
Россияне атаковали по меньшей мере семь гражданских промышленных предприятий. Городской голова также рассказал, что повреждены детский сад, церковь и школы.
Враг также ударил по жилой застройке в селе Лапаевка, что под Львовом. По предварительным данным погибли четыре человека, еще четверо – получили ранения.