Про це повідомляє Show 24 з посиланням на телеграм-канал Дорофєєвої.

Надя Дорофєєва вийшла на зв'язок до шанувальників близько 6 години ранку.

Прокинулись в автобусі у Львові під звуки ракет. Жесть,

– повідомила вона.

Пізніше співачка разом з командою спустилася в укриття. Вона опублікувала фотографію звідти.

Боже, стільки ракет, це просто жесть. Сидимо з командою,

– написала Дорофєєва.

Надя Дорофєєва в укритті / Фото з телеграм-каналу співачки

Зауважимо! Сьогодні, 5 жовтня, Надя Дорофєєва має виступити у "Форум Львів" на честь його 10-річчя, про що команда ТРЦ повідомила в інстаграмі. Співачка стане хедлайнеркою фестивалю "Разом задля майбутнього".

Атака на Львів 5 жовтня: головне