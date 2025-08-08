В результате российской атаки пострадал дом известного ресторатора Маргариты Сичкарь
- Дом ресторатора Маргариты Сичкарь пострадал в результате российской атаки "Шахедами".
- Сичкарь опубликовала фото повреждений и оставила номер карты для помощи.
В результате очередной российской атаки по Украине пострадал дом известного ресторатора Маргариты Сичкарь. Она показала фотографии с последствиями.
Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на фейсбук Сичкарь. Другими деталями женщина пока не поделилась.
Маргарита Сичкарь опубликовала фото поврежденного дома. Также пострадали автомобили, а на территории лежат обломки. В заметке ресторатор оставила номер карты для помощи.
Поврежденный дом Маргариты Сичкарь / Фото из фейсбука ресторатора
Сичкарь рассказала, что ее дом пострадал в результате атаки "Шахедами". Вероятно, это произошло ночью.
Россия атаковала Украину в ночь на 8 августа
В ночь на 8 августа россияне запустили по Украине более 100 ударных БпЛА типа "Шахед".
Враг атаковал Одесский район и гражданское предприятие в Харькове. Известно о пострадавших.
В Бучанском районе Киевской области повреждения получили жилые дома, детсад и автомобили.