В результате очередной российской атаки по Украине пострадал дом известного ресторатора Маргариты Сичкарь. Она показала фотографии с последствиями.

Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на фейсбук Сичкарь. Другими деталями женщина пока не поделилась.

Маргарита Сичкарь опубликовала фото поврежденного дома. Также пострадали автомобили, а на территории лежат обломки. В заметке ресторатор оставила номер карты для помощи.

Поврежденный дом Маргариты Сичкарь / Фото из фейсбука ресторатора

Сичкарь рассказала, что ее дом пострадал в результате атаки "Шахедами". Вероятно, это произошло ночью.

Пострадал дом Маргариты Сичкарь / Скриншот из фейсбука

Россия атаковала Украину в ночь на 8 августа