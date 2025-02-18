Главное музыкальное событие года: ATLAS FESTIVAL 2025 объявил дату и место проведения

ATLAS FESTIVAL возвращается и готовит грандиозное шоу. Организаторы объявили дату и место проведения главного музыкального события года.

Они хотят повторить прошлогодний успех Atlas United и собрать рекордную сумму на нужды Вооруженных Сил Украины, пишет Show 24.

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Так, стало известно, что ATLAS FESTIVAL состоится 18-20 июля 2025 года на территории столичного ТРЦ Blockbuster Mall. Мероприятие будет проходить под лозунгом "Вдохновляет. Объединяет. Помогает".

На сцене будут выступать как украинские, так и международные исполнители. Имена артистов и хедлайнеров организаторы обещают объявить в начале марта.

ATLAS FESTIVAL 2025 – это прежде всего о сознательном выборе и гарантированных мерах безопасности для каждого посетителя. Поэтому уже второй год подряд ТРЦ Blockbuster Mall будет встречать самых страстных меломанов со всех уголков страны. В случае воздушной тревоги на территории ТРЦ будет действовать самое большое укрытие размером более 50 тыс. м2, которое одновременно сможет вместить десятки тысяч людей,

– отметили организаторы.

Билеты на ATLAS FESTIVAL уже доступны в продаже по специальным ценам. Правда, их есть ограниченное количество, а с марта будет повышение цен.

Что известно об Atlas United 2024