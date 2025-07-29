Американская рэперша Азилия Бэнкс в очередной раз оказалась в центре скандала из-за оскорбительного поста в соцсетях. На этот раз она позволила себе пренебрежительные слова в адрес украинского военнослужащего, который более двух лет провел в российском плену.

Речь идет об Александре Кириенко – бойце 36-й бригады морской пехоты ВСУ. Сообщает Show 24 со ссылкой на страницу рэперши на платформе X (бывший Twitter).

Важно Не считаю себя "героем", – сын Грубича показал фото после ампутации и признался, как чувствует себя

Бэнкс сделала репост коллажа с фото военного – до и после плена – добавив унизительный комментарий: "Что-то должно было остановить его толстую ж*пу от еды"

Для справки! Александр Кириенко присоединился к армии еще в 2014 году. В апреле 2022-го он вместе с побратимами вышел с завода имени Ильича в Мариуполе и попал в российский плен.

В колонии №10 в Мордовии, по его словам, его пытали, унижали и держали без еды. Из-за тяжелых условий и отсутствия лечения он похудел почти на 40 килограммов. В феврале 2025 года Александр вернулся домой во время обмена пленными.

В то же время 34-летняя Бэнкс уже не впервые позволяет себе пророссийские высказывания. Еще в 2022 году она заявляла, что любит Путина и считает, что Украина должна воссоединиться с СССР. А в 2025 году снова написала, что поддерживает Россию в войне, хотя и выразила сожаление по поводу "обеих сторон".