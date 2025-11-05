Россияне возглавили украинский музыкальный чарт: Jerry Heil возмутилась
- Трек "БАНК" российских исполнителей Icegergert & Zivert возглавляет Топ-100 Украина в Apple Music, что вызвало возмущение у Jerry Heil.
- Jerry Heil надеется, что ее поклонники не помогли российскому треку подняться на первое место в украинском музыкальном чарте.
Топ-100 Украина в Apple Music возглавляет трек "БАНК" российских исполнителей Icegergert & Zivert. Это вызвало возмущение в украинской артистки Jerry Heil.
Пишет 24 Канал со ссылкой на ее телеграм-канал. Jerry Heil надеется, что ее поклонники не помогли попасть российскому треку на первое место украинского музыкального чарта.
Просто сюр. Пишешь социально важный трек, который помогает разминировать Украину. Украинские топы... Друзья, искренне надеюсь, что вы не причастны к этим топам, потому что сегодня российский артист на первом месте в украинских чартах – это неуважение к самим себе, честно, больно и грустно,
– написала артистка.
Для справки! Несколько дней назад Jerry Heil выпустила трек Earth (Dradada), что привлекает внимание к важности гуманитарного разминирования территории Украины. На ютуб-канале певицы также вышел клип, режиссером которого стал Алан Бадоев.
Заметим, что это не единственный российский трек, который попал в Топ-100 Украина в Apple Music. На 10 месте оказалась песня "Силуэт" российского исполнителя Вани Дмитриенко и российской актрисы Анны Пересильд.
Какова ситуация в других украинских музыкальных чартах?
У топ-50 Украины в Spotify также есть российские песни: на 3 месте – "Овердоз" ("Тёмный принц"), на 4 – "Ты че обиделась" (madk1d и "Тёмный принц"), на 10 – Martine Rose (madk1d, greyrock и tewi). К счастью, возглавляет украинский чарт трек "Смарагдове небо" украинского певца DREVO.
В первую десятку топ-100 Украины в YouTube Music россияне не попали. В топах держатся украинские исполнители: DREVO, Victoria Niro, Jerry Heil, FIЇNKA и TAYANNA, Анна Тринчер, Шугар, Parfeniuk.