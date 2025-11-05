Росіяни очолили український музичний чарт: Jerry Heil обурилась
- Трек "БАНК" російських виконавців Icegergert & Zivert очолює Топ-100 Україна в Apple Music, що викликало обурення у Jerry Heil.
- Jerry Heil сподівається, що її прихильники не допомогли російському треку піднятися на перше місце в українському музичному чарті.
Топ-100 Україна в Apple Music очолює трек "БАНК" російських виконавців Icegergert & Zivert. Це викликало обурення в української артистки Jerry Heil.
Пише 24 Канал з посиланням на її телеграм-канал. Jerry Heil сподівається, що її прихильники не допомогли потрапити російському треку на перше місце українського музичного чарту.
Просто сюр. Пишеш соціально важливий трек, який допомагає розміновувати Україну. Українські топи… Друзі, щиро сподіваюся, що ви не причетні до цих топів, бо сьогодні російський артист на першому місці в українських чартах – це неповага до самих себе, чесно, боляче і сумно,
– написала артистка.
Для довідки! Декілька днів тому Jerry Heil випустила трек Earth (Dradada), що привертає увагу до важливості гуманітарного розмінування території України. На ютуб-каналі співачки також вийшов кліп, режисером якого став Алан Бадоєв.
Зауважимо, що це не єдиний російський трек, який потрапив у Топ-100 Україна в Apple Music. На 10 місці опинилась пісня "Силует" російського виконавця Вані Дмитрієнка і російської актори Анни Пересільд.
Яка ситуація в інших українських музичних чартах?
У топ-50 Україна в Spotify також є російські пісні: на 3 місці – "Овердоз" ("Тёмный принц"), на 4 – "Ты че обиделась" (madk1d і "Тёмный принц"), на 10 – Martine Rose (madk1d, greyrock та tewi). На щастя, очолює український чарт трек "Смарагдове небо" українського співака DREVO.
У першу десятку топ-100 України в YouTube Music росіяни не потрапили. У топах тримаються українські виконавці: DREVO, Victoria Niro, Jerry Heil, FIЇNKA і TAYANNA, Анна Трінчер, Шугар, Parfeniuk.