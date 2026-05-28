Эпоха завершается, – бар Евгения Клопотенко во Львове сообщил о закрытии

Заведение Евгения Клопотенко и Инны Поперешнюк "Інші" закрывается. Бар, расположенный во Львове, будет работать до конца мая.

Новостью поделилась команда заведения на официальной странице в инстаграме. Работники поделились, что за годы существования бар стал не просто местом работы – там происходили благотворительные вечера, новые знакомства, искренние разговоры.

Эпоха "Інші бару" завершается. Спасибо всем, кто приходил "на один коктейль", а оставался до ночи. Кто возвращался снова и снова. Кто сделал этот бар частью своей жизни, а нас – частью своего Львова,

– поделились в команде заведения.

Бар приглашает провести последние дни вместе – 30 и 31 августа. Напомним, что он расположен на площади Соборной, 2а. Также команда заинтриговала словами о возможном будущем заведения.

"Мы не говорим "до свидания". Мы говорим – до скорой встречи. Потому что дальше точно будет что-то новое. Следите за новостями!" – говорится в заметке.



Что стоит знать о заведении "Інші"?

"Інші" – это бар-ферма, основателями которого являются кулинар Евгений Клопотенко и бизнесвумен Инна Поперешнюк. Заведение открыли в начале полномасштабного вторжения, поэтому в первые дни работники часто кормили тех, у кого не было возможности заплатить, помогали людям.

Миссия заведения – использовать фермерские локальные продукты в блюдах и напитках. Идея бара заключается в том, чтобы доказать, что овощи имеют гораздо больший потенциал, чем просто быть закусками или ингредиентами блюд.