Ангел Victoria's Secret Барбара Палвин появилась в Каннах в украшениях от украинского бренда

Венгерская модель и ангел Victoria's Secret Барбара Палвин появилась на вечеринке после 79-го Каннского кинофестиваля в украшениях от украинского ювелирного бренда.

Об этом бренд украшений ручной работы Grains de Verre сообщил на своей странице в инстаграме.

На днях во время 79-го Каннского кинофестиваля, который сейчас проходит во Франции, Барбара Палвин объявила о беременности, пишет People. Модель и ее муж, актер Дилан Спроус, ждут первенца.

Теперь Барбара снова привлекла внимание, появившись в Каннах в украшениях от украинского ювелирного бренда Grains de Verre. Она выбрала чокер из натурального жемчуга, который стоит 4 тысячи 200 гривен, моносерьгу Love Blade, изготовленную из серебра в родиевом покрытии и инкрустированную белыми цирконами, цена украшения – 15 тысяч гривен. Также модель носила кольцо Thorn, стоимость которого 9 тысяч гривен.

Палвин надела шелковое платье молочного оттенка с узором и вырезом, а дополнила свой образ черной сумкой и босоножками. Модель распустила волосы и сделала элегантный макияж.

Дилан Спроус показался в темно-синем двубортном смокинге и белой рубашке без галстука, а обул черные лакированные туфли. Актер шел рядом с женой и держал ее под руку.

